Крупнейшие учения НАТО нанесли колоссальный ущерб Норвегии

В Норвегии оценили ущерб от учений НАТО более, чем на 750 тысяч долларовФото: Министерство обороны Великобритании
Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе.
«По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях.
Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну.
Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе. «По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях. Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну.