Крупнейшие учения НАТО нанесли колоссальный ущерб Норвегии

Forsvaretsforum: до 8 млн норвежцев столкнулись с последствиями учений НАТО
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В Норвегии оценили ущерб от учений НАТО более, чем на 750 тысяч долларов Фото:

Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе.

«По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях.

Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну.

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Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе. «По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях. Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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