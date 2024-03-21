Крупнейшие учения НАТО нанесли колоссальный ущерб Норвегии

Forsvaretsforum: до 8 млн норвежцев столкнулись с последствиями учений НАТО

21 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Норвегии оценили ущерб от учений НАТО более, чем на 750 тысяч долларов Фото: Министерство обороны Великобритании Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе. «По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях. Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшие учения НАТО Nordic Response на территории Норвегии нанесли ущерб населению страны на сумму до 750 тысяч долларов. С последствиями столкнулись до 8 миллионов человек. Об этом рассказала штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе. «По оценкам защиты, до восьми миллионов человек столкнулись с последствиями учений. <…> НАТО Nordic Response в Норвегии уже по расчетам нанесло ущерб населению на сумму до 750 тысяч долларов», — подчеркнула Марианна Бе. Ее слова передает Forsvaretsforum. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. По словам местных жителей, те повреждали ограждения и автомобили. Также ущерб получали здания. Как утверждают некоторых из жителей, после учений солдатами НАТО были оставлены фекалии на частных территориях. Учения НАТО Nordic Response 2024 под руководством Норвегии стартовали 4 марта. Они проходили в близи России. В них принимали участие более 20 тысяч солдат из Североатлантического альянса. В настоящий момент они все покинули страну.