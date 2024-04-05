Продюсер Фадеев объяснил, как женщинам спастись от домашнего насилия

Уроженец Кургана, продюсер и композитор Максим Фадеев дал советы женщинам, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Я хочу посоветовать женщинам, если вас когда-нибудь хотя бы один раз мужчина ударил, дал пощечину или замахнулся — знайте, что это сигнал — так будет всегда. Необходимо уходить немедленно, в этот же день», — пояснил в посте Фадеев.
По мнению Фадеева, домашнее насилие может привести к убийству или тяжким увечьям. В качестве примера продюсер привел трагический случай истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте.
Невзирая на любовь, чувства и даже наличие детей, надо бежать от домашнего насильника. Иначе избиения повторятся снова, подчеркнул композитор.
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Уроженец Кургана, продюсер и композитор Максим Фадеев дал советы женщинам, которые столкнулись с домашним насилием. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Я хочу посоветовать женщинам, если вас когда-нибудь хотя бы один раз мужчина ударил, дал пощечину или замахнулся — знайте, что это сигнал — так будет всегда. Необходимо уходить немедленно, в этот же день», — пояснил в посте Фадеев. По мнению Фадеева, домашнее насилие может привести к убийству или тяжким увечьям. В качестве примера продюсер привел трагический случай истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте. Невзирая на любовь, чувства и даже наличие детей, надо бежать от домашнего насильника. Иначе избиения повторятся снова, подчеркнул композитор.