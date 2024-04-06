Илон Маск предрек конец света

06 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Илон Маск выступил за освоение космического пространства Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск озвучил прогноз о конце человеческой цивилизации. По мнению бизнесмена, она просуществует всего несколько веков, если не освоит другие космические пространства. «Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего исчезнет через несколько сотен лет, — так ответил Илон Маск на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна в соцсети Х. Маск подчеркнул, что людям необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни. По его мнению, это может произойти в течение двух ближайших десятилетий. Ранее американский предприниматель выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск озвучил прогноз о конце человеческой цивилизации. По мнению бизнесмена, она просуществует всего несколько веков, если не освоит другие космические пространства. «Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего исчезнет через несколько сотен лет, — так ответил Илон Маск на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна в соцсети Х. Маск подчеркнул, что людям необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни. По его мнению, это может произойти в течение двух ближайших десятилетий. Ранее американский предприниматель выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны.