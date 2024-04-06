06 апреля 2024

Илон Маск предрек конец света

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск выступил за освоение космического пространства Фото:

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск озвучил прогноз о конце человеческой цивилизации. По мнению бизнесмена, она просуществует всего несколько веков, если не освоит другие космические пространства.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего исчезнет через несколько сотен лет, — так ответил Илон Маск на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна в соцсети Х.

Маск подчеркнул, что людям необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни. По его мнению, это может произойти в течение двух ближайших десятилетий. Ранее американский предприниматель выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны.

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Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск озвучил прогноз о конце человеческой цивилизации. По мнению бизнесмена, она просуществует всего несколько веков, если не освоит другие космические пространства. «Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего исчезнет через несколько сотен лет, — так ответил Илон Маск на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна в соцсети Х. Маск подчеркнул, что людям необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни. По его мнению, это может произойти в течение двух ближайших десятилетий. Ранее американский предприниматель выразил опасения относительно возможности наступления третьей мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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