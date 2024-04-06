Зеленский поддержал идею Макрона о НАТО на Украине

06 апреля 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Глава Франции Макрон предложил отправить свои войска на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке своих войск на территорию Украины. Об этом сообщили в эфире украинского новостного телемарафона. «Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать», — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона. Так он ответил на слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что Франция хочет отправить две тысячи военных на Украину. Французский полковник Винсент Арбаретьер предложил два варианта расположения военных на территории страны. Один из них предусматривает их размещение вдоль реки Днепр. По словам полковника, такая позиция имеет стратегическое значение, позволяющее наблюдать за движением войск противника. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такое решение Макрона является попыткой угодить Соединенным Штатам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке своих войск на территорию Украины. Об этом сообщили в эфире украинского новостного телемарафона. «Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать», — заявил Зеленский в ходе интервью в эфире новостного телемарафона. Так он ответил на слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что Франция хочет отправить две тысячи военных на Украину. Французский полковник Винсент Арбаретьер предложил два варианта расположения военных на территории страны. Один из них предусматривает их размещение вдоль реки Днепр. По словам полковника, такая позиция имеет стратегическое значение, позволяющее наблюдать за движением войск противника. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такое решение Макрона является попыткой угодить Соединенным Штатам.