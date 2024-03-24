Лавров: Макрон отправляет войска на Украину, чтобы понравиться США

24 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон ставит перед собой цель понравиться США, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует направить военные силы на Украину в попытке угодить Соединенным Штатам. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска на Украину — это уже не про „стратегическую автономию“, а чтобы понравиться Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что в заявлениях Макрона также существует разочарование о создании «стратегической автономии» в Евросоюзе (ЕС), отметив, что эти идеи уже утратили актуальность. Согласно информации, предоставленной директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Франция планирует отправить две тысячи военных на Украину. Французский полковник Винсент Арбаретьер предложил два варианта расположения военных сил Франции на Украине. Один из них предусматривает их размещение вдоль реки Днепр. По словам полковника, такая позиция имеет стратегическое значение, позволяющее обеспечить оборону и наблюдать за движением войск противника. Макрон также не исключает возможность проведения наземных операций на Украине со стороны Парижа, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует направить военные силы на Украину в попытке угодить Соединенным Штатам. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска на Украину — это уже не про „стратегическую автономию“, а чтобы понравиться Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе», — приводит слова Лаврова официальный сайт МИД. Он добавил, что в заявлениях Макрона также существует разочарование о создании «стратегической автономии» в Евросоюзе (ЕС), отметив, что эти идеи уже утратили актуальность. Согласно информации, предоставленной директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Франция планирует отправить две тысячи военных на Украину. Французский полковник Винсент Арбаретьер предложил два варианта расположения военных сил Франции на Украине. Один из них предусматривает их размещение вдоль реки Днепр. По словам полковника, такая позиция имеет стратегическое значение, позволяющее обеспечить оборону и наблюдать за движением войск противника. Макрон также не исключает возможность проведения наземных операций на Украине со стороны Парижа, передает «Национальная служба новостей».