В Польше начались масштабные выборы местных органов власти

В семь утра по местному времени, в Польше начались выборы в органы местного самоуправления. Избранию подлежат почти 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов.
«Жителям республики предстоит избрать около 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов, а также почти 2,5 тысячи войтов (глав районных администраций — прим. URA.RU), бургомистров и мэров», — передает ТАСС. Голосование завершится в 22:00 часа по Москве. Позже, 21 апреля, состоится второй тур выборов в тех округах, где в этом будет необходимость.
Проголосовать смогут 29 миллионов граждан Польши. Ожидается, что явка будет такая же, как во время предыдущих выборов в органы местного самоуправления в 2018 году. То есть, ожидается около 55% избирателей.
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