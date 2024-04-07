В Польше начались масштабные выборы местных органов власти

07 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Голосование в Польше завершится в 22:00 по Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В семь утра по местному времени, в Польше начались выборы в органы местного самоуправления. Избранию подлежат почти 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов. «Жителям республики предстоит избрать около 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов, а также почти 2,5 тысячи войтов (глав районных администраций — прим. URA.RU), бургомистров и мэров», — передает ТАСС. Голосование завершится в 22:00 часа по Москве. Позже, 21 апреля, состоится второй тур выборов в тех округах, где в этом будет необходимость. Проголосовать смогут 29 миллионов граждан Польши. Ожидается, что явка будет такая же, как во время предыдущих выборов в органы местного самоуправления в 2018 году. То есть, ожидается около 55% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В семь утра по местному времени, в Польше начались выборы в органы местного самоуправления. Избранию подлежат почти 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов. «Жителям республики предстоит избрать около 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов, а также почти 2,5 тысячи войтов (глав районных администраций — прим. URA.RU), бургомистров и мэров», — передает ТАСС. Голосование завершится в 22:00 часа по Москве. Позже, 21 апреля, состоится второй тур выборов в тех округах, где в этом будет необходимость. Проголосовать смогут 29 миллионов граждан Польши. Ожидается, что явка будет такая же, как во время предыдущих выборов в органы местного самоуправления в 2018 году. То есть, ожидается около 55% избирателей.