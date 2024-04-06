06 апреля 2024
05 апреля 2024

МЧС Пермского края: на дорогах региона ожидается гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь, гололед, глыба льда, улица революции, нечищеный тротуар
Гололед в Пермском крае ожидается 8 апреля Фото:

На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве.

МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.

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На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве. МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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