МЧС Пермского края: на дорогах региона ожидается гололед

На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве.
МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.
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На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве. МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.