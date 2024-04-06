МЧС Пермского края: на дорогах региона ожидается гололед

07 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Гололед в Пермском крае ожидается 8 апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве. МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дорогах Пермского края 8 апреля прогнозируется гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На территории Пермского края 8 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий передач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в ведомстве. МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями и стараться не парковать автомобили рядом с ними, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам соблюдать осторожность при передвижении пешком.