ВС РФ сможет улучшить свою технику, используя захваченное оружие Запада

08 апреля 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Российские специалисты изучают западное оружие и технику, захваченную у ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России захватила у врага в ходе спецоперации зарубежную военную технику. Эти образцы западных вооружений после их детального изучения помогут в модернизации российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. По итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники», — передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на данные Минобороны. Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие. Специалисты изучают, в том числе, ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России захватила у врага в ходе спецоперации зарубежную военную технику. Эти образцы западных вооружений после их детального изучения помогут в модернизации российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. По итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники», — передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на данные Минобороны. Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие. Специалисты изучают, в том числе, ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», передает RT.