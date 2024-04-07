07 апреля 2024

ВС РФ сможет улучшить свою технику, используя захваченное оружие Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, броневик, бронетранспортер, nato,  stock, AMX-10 RC
Российские специалисты изучают западное оружие и технику, захваченную у ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России захватила у врага в ходе спецоперации зарубежную военную технику. Эти образцы западных вооружений после их детального изучения помогут в модернизации российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. По итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники», — передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие. Специалисты изучают, в том числе, ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России захватила у врага в ходе спецоперации зарубежную военную технику. Эти образцы западных вооружений после их детального изучения помогут в модернизации российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. По итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники», — передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на данные Минобороны. Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие. Специалисты изучают, в том числе, ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...