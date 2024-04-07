ВС РФ сможет улучшить свою технику, используя захваченное оружие Запада

Армия России захватила у врага в ходе спецоперации зарубежную военную технику. Эти образцы западных вооружений после их детального изучения помогут в модернизации российского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Было организовано изучение образцов трофейной зарубежной техники, проведен ее сравнительный анализ. По итогам испытаний стало возможным принять во внимание отдельные реализованные в их конструкции технические решения при модернизации и разработке отечественных образцов вооружения и техники», — передает газета «Красная Звезда» со ссылкой на данные Минобороны.
Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие. Специалисты изучают, в том числе, ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», передает RT.
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