В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Бумажные квитанции хотят заменить электронными Фото:

В России планируется внедрение электронных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что позволит гражданам отказаться от бумажных квитанций. Соответствующий законопроект, предложенный депутатами «Единой России» из Краснодарского края, получил поддержку комиссии Госдумы.

«Законопроект создает условия для оплаты коммунальных услуг и капремонта в электронной форме. Это упростит процесс для многих плательщиков», — отмечено в заключении комиссии, согласно сообщению «Известий».

Принятие инициативы позволит решить проблему несоответствия места фактического проживания граждан и адреса жилого помещения, по которому выставляется платеж. Также это сократит бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций.

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В России планируется внедрение электронных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что позволит гражданам отказаться от бумажных квитанций. Соответствующий законопроект, предложенный депутатами «Единой России» из Краснодарского края, получил поддержку комиссии Госдумы. «Законопроект создает условия для оплаты коммунальных услуг и капремонта в электронной форме. Это упростит процесс для многих плательщиков», — отмечено в заключении комиссии, согласно сообщению «Известий». Принятие инициативы позволит решить проблему несоответствия места фактического проживания граждан и адреса жилого помещения, по которому выставляется платеж. Также это сократит бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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