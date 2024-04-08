В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

08 апреля 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Бумажные квитанции хотят заменить электронными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России планируется внедрение электронных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что позволит гражданам отказаться от бумажных квитанций. Соответствующий законопроект, предложенный депутатами «Единой России» из Краснодарского края, получил поддержку комиссии Госдумы. «Законопроект создает условия для оплаты коммунальных услуг и капремонта в электронной форме. Это упростит процесс для многих плательщиков», — отмечено в заключении комиссии, согласно сообщению «Известий». Принятие инициативы позволит решить проблему несоответствия места фактического проживания граждан и адреса жилого помещения, по которому выставляется платеж. Также это сократит бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируется внедрение электронных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что позволит гражданам отказаться от бумажных квитанций. Соответствующий законопроект, предложенный депутатами «Единой России» из Краснодарского края, получил поддержку комиссии Госдумы. «Законопроект создает условия для оплаты коммунальных услуг и капремонта в электронной форме. Это упростит процесс для многих плательщиков», — отмечено в заключении комиссии, согласно сообщению «Известий». Принятие инициативы позволит решить проблему несоответствия места фактического проживания граждан и адреса жилого помещения, по которому выставляется платеж. Также это сократит бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций.