В Самарской области опрокинулся автобус, есть погибшие. Фото

08 апреля 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

10 человек доставлены в больницу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД. «Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте. На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров. Фото: официальный сайт прокуратуры Самарской области, https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news?item=94285803 Фото: официальный сайт прокуратуры Самарской области, https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news?item=94285803 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД. «Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте. На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.