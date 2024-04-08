В Самарской области опрокинулся автобус, есть погибшие. Фото

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
10 человек доставлены в больницу (архивное фото) Фото:

В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

«Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте.

На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.

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В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД. «Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте. На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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