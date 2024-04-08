В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.
«Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте.
На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.
Фото: официальный сайт прокуратуры Самарской области, https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news?item=94285803
Фото: официальный сайт прокуратуры Самарской области, https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news?item=94285803
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Самарской области на трассе Урал — Муханово произошло ДТП. Водитель автобуса улетел в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. Два человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД. «Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе Самарской области и опрокинулся, в результате чего погибли два пассажира. Еще 10 человек доставлены в больницу», — сказано в тексте. На месте происшествия работу координируют заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и межрайонный прокурор Илья Трапезанов, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. Кинельская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, результаты проверки определят дальнейшие действия прокуроров.