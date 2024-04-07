В Челябинской области затоплены 84 приусадебных участка

В южных районах Челябинской области 8 апреля стабилизируется обстановка по паводку. В регионе на данный момент подтоплены четыре дома и 84 участка, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«Обстановка в южных районах Челябинской области стабилизируется. По состоянию на 9:00 8 апреля, подтоплены четыре жилых дома и 84 приусадебных участка», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Подтопления остались в селах Кизильском и Париже, поселке Бреды и Южноуральском городском округе. Вода полностью отступила с 89 приусадебных участков и 66 жилых домов. В регионе проходит постоянный мониторинг обстановки.
Из-за весеннего половодья 7 апреля были подтоплены 66 жилых домов и 11 дорог. Режим ЧС ввели на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Карталинском, Троицком, Уйском, Увельском и Чесменском районах, а также в Миассе и Коркино.
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