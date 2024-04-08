В Курганской области с начала паводка эвакуировали более полутысячи граждан

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Из-за паводка в регионе эвакуировали 571 человека Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области с начала паводка эвакуировали 571 человека. Большая часть жителей разместилась у своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По состоянию на 9 утра 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек — в шести пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

В результате паводка подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. В регионе проводится превентивная эвакуация населения из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Курган. Вся информация о ситуации с паводков — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области с начала паводка эвакуировали 571 человека. Большая часть жителей разместилась у своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По состоянию на 9 утра 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек — в шести пунктах временного размещения», — говорится в сообщении. В результате паводка подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. В регионе проводится превентивная эвакуация населения из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Курган. Вся информация о ситуации с паводков — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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