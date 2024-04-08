В Курганской области с начала паводка эвакуировали более полутысячи граждан

08 апреля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Из-за паводка в регионе эвакуировали 571 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области с начала паводка эвакуировали 571 человека. Большая часть жителей разместилась у своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По состоянию на 9 утра 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек — в шести пунктах временного размещения», — говорится в сообщении. В результате паводка подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. В регионе проводится превентивная эвакуация населения из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Курган. Вся информация о ситуации с паводков — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области с начала паводка эвакуировали 571 человека. Большая часть жителей разместилась у своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По состоянию на 9 утра 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек — в шести пунктах временного размещения», — говорится в сообщении. В результате паводка подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. В регионе проводится превентивная эвакуация населения из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Курган. Вся информация о ситуации с паводков — в онлайн-трансляции URA.RU.