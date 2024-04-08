«АвтоВАЗ» вернул производство Lada Granta на автомате

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В настоящий момент Lada Granta доступна только с механической коробкой передач, сообщают СМИ Фото:

«АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Общий объем выпуска составит около 5000 единиц, и эти машины будут производиться в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„АвтоВАЗ“ начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года», — рассказали в компании, передает газета «Известия». Дата начала продаж будет известна позднее.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях.

До этого источники газеты сообщали, что Lada Granta получит коробки передач от японской компании Jatco, которые остались в наличии у производителя. В настоящее время модель доступна только на механике.

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«АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Общий объем выпуска составит около 5000 единиц, и эти машины будут производиться в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„АвтоВАЗ“ начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года», — рассказали в компании, передает газета «Известия». Дата начала продаж будет известна позднее. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях. До этого источники газеты сообщали, что Lada Granta получит коробки передач от японской компании Jatco, которые остались в наличии у производителя. В настоящее время модель доступна только на механике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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