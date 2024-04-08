«АвтоВАЗ» вернул производство Lada Granta на автомате

08 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В настоящий момент Lada Granta доступна только с механической коробкой передач, сообщают СМИ Фото: Георгий Бергал © URA.RU «АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Общий объем выпуска составит около 5000 единиц, и эти машины будут производиться в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„АвтоВАЗ“ начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года», — рассказали в компании, передает газета «Известия». Дата начала продаж будет известна позднее. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях. До этого источники газеты сообщали, что Lada Granta получит коробки передач от японской компании Jatco, которые остались в наличии у производителя. В настоящее время модель доступна только на механике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Общий объем выпуска составит около 5000 единиц, и эти машины будут производиться в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «„АвтоВАЗ“ начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года», — рассказали в компании, передает газета «Известия». Дата начала продаж будет известна позднее. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях. До этого источники газеты сообщали, что Lada Granta получит коробки передач от японской компании Jatco, которые остались в наличии у производителя. В настоящее время модель доступна только на механике.