«АвтоВАЗ» вернул производство Lada Granta на автомате

«АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Общий объем выпуска составит около 5000 единиц, и эти машины будут производиться в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«„АвтоВАЗ“ начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года», — рассказали в компании, передает газета «Известия». Дата начала продаж будет известна позднее.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях.
До этого источники газеты сообщали, что Lada Granta получит коробки передач от японской компании Jatco, которые остались в наличии у производителя. В настоящее время модель доступна только на механике.
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