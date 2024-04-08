В жилом доме Екатеринбурга произошел пожар, есть пострадавший

Спасатели локализовали пожар Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 8 апреля в жилом доме на улице Фрунзе произошел пожар в квартире на четвертом этаже. К месту ЧП уже съехались спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, в соцсетях появилась информация о пострадавшем.

«В 14:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Фрунзе. По оперативной информации, произошло возгорание на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на площади шесть квадратных метров», — сказано в сообщении. Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» отмечает, что из дома в машину реанимации на носилках вынесли человека.

На место возгорания прибыли четыре единицы спецтехники и 11 сотрудников МЧС. В 14:35 спасатели локализовали пожар.