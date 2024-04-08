В жилом доме Екатеринбурга произошел пожар, есть пострадавший

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, чп, пожарный, мчс россии
Спасатели локализовали пожар Фото:

В Екатеринбурге днем 8 апреля в жилом доме на улице Фрунзе произошел пожар в квартире на четвертом этаже. К месту ЧП уже съехались спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, в соцсетях появилась информация о пострадавшем.

«В 14:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Фрунзе. По оперативной информации, произошло возгорание на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на площади шесть квадратных метров», — сказано в сообщении. Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» отмечает, что из дома в машину реанимации на носилках вынесли человека.

На место возгорания прибыли четыре единицы спецтехники и 11 сотрудников МЧС. В 14:35 спасатели локализовали пожар.

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В Екатеринбурге днем 8 апреля в жилом доме на улице Фрунзе произошел пожар в квартире на четвертом этаже. К месту ЧП уже съехались спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, в соцсетях появилась информация о пострадавшем. «В 14:12 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Фрунзе. По оперативной информации, произошло возгорание на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на площади шесть квадратных метров», — сказано в сообщении. Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» отмечает, что из дома в машину реанимации на носилках вынесли человека. На место возгорания прибыли четыре единицы спецтехники и 11 сотрудников МЧС. В 14:35 спасатели локализовали пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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