Достраивать здание будет компания-застройщик ООО «Памир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия разрешила достроить 16-этажное офисное здание, расположенное около Росреестра на улице Елькина в Советском районе Челябинска. Постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров, на минимальный отступ от западной границы при достройке объекта, было опубликовано на сайте мэрии 8 апреля.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при достройке административного здания в зоне смешанной застройки в зонах развития с минимальным отступом от западной границы — 0 м на пересечении улиц Елькина и переулка Южного в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — компания ООО „Памир“», — сообщается на сайте.

Согласно документации, недостроенное 16-этажное офисное здание, готовность которого составляет 50%, расположено в Советском районе на пересечении улиц Елькина и переулка Южного недалеко от здания Росреестра. Площадь земельного участка под недостроем составляет четыре тысячи 852 квадратных метра. Территория предназначена под строительство делового центра. Кадастровая стоимость участка — 25 миллионов рублей. При этом ранее здание вместе с участком хотели реализовать на торгах за 200 миллионов рублей.

Изменения в проекте были рекомендованы к одобрению комиссией после общественных обсуждений, которые проходили на портале госуслуг в период с 30 января 2024 по 8 февраля 2024 года. На обсуждение были представлены все необходимые демонстрационные материалы. В ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили.

По данным сервиса «Сбис», учредитель фирмы — Сергей Мелехин из Учалов. Кроме ООО «Памир», на предпринимателе зарегистрировано еще 11 организаций. Директор «Памира» — Сергей Ярославцев. Компания работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2022 году у фирмы был убыток в размере 19,1 миллиона рублей.

Недострой расположен рядом со зданием Росреестра в Челябинске Фото: яндекс карты

Объект находится на пересечении улицы Елькина и переулка Южного в Советском районе, площадь участка под зданием составляет почти пять тысяч квадратных метров Скрин: кадастровая карта г. Челябинска