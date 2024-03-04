В Челябинске достроят 16-этажное офисное здание на улице Елькина. Фото

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Готовность 16-этажного здания на улице Елькина составляет 50% Фото:

Мэрия Челябинска разрешила достроить 16-этажное высотное офисное здание на улице Елькина, расположенное рядом со зданием Росреестра Челябинской области. В ходе общественных обсуждений застройщику «Памир» разрешили изменить проект, в котором допускается минимальный отступ от западной границы при достройке объекта. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке в территориальной зоне (в смешанной зоне в зонах развития) с минимальным отступом от западной границы — 0 метров на пересечении улиц Елькина и переулка Южного в Советском районе города Челябинска», — говорится в заключении.

Недостроенное 16-этажное офисное здание, готовность которого составляет 50%, расположено в Советском районе на пересечении улиц Елькина и переулка Южного недалеко от здания Росреестра. Объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи 852 квадратных метров. Территория предназначена под строительство делового центра. Кадастровая стоимость участка на сегодняшний день составляет 25 млн рублей, но ранее здание вместе с участком хотели реализовать на торгах за 200 млн рублей. Инициатором изменения проекта и застройщиком здания выступает компания ООО «Памир».

К возведению объекта застройщик приступил еще весной 2008 года, сдать объект хотели в 2016 году, но в 2009 году стройка была заморожена. Согласно первоначальному проекту помимо офисной многоэтажки, также планировалось возвести подземную парковку на 152 машино-места и кафе на 160 посадочных мест.

Согласно сервису «Сбис», владельцем челябинской компании «Памир» является Сергей Мелехин из города Учалы. Также он является учредителем еще 12 организаций. Директор фирмы — Сергей Ярославцев. Компания работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общественные обсуждения по проекту проходили на портале госуслуг, где замечания и предложения принимались в период с 30 января 2024 по 8 февраля 2024 года. На обсуждение были представлены демонстрационные материалы по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного на пересечении улицы Елькина и переулка Южного в Советском районе города Челябинска. В ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили.

Долгострой расположен вблизи здания Росреестра Челябинской области, его готовность составляет 50%
Долгострой расположен вблизи здания Росреестра Челябинской области, его готовность составляет 50%
Фото:
Недостроенное офисное здание, долгое время мозолившее глаза челябинцам, расположено недалеко от центра города в Советском районе
Недостроенное офисное здание, долгое время мозолившее глаза челябинцам, расположено недалеко от центра города в Советском районе
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Мэрия Челябинска разрешила достроить 16-этажное высотное офисное здание на улице Елькина, расположенное рядом со зданием Росреестра Челябинской области. В ходе общественных обсуждений застройщику «Памир» разрешили изменить проект, в котором допускается минимальный отступ от западной границы при достройке объекта. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке в территориальной зоне (в смешанной зоне в зонах развития) с минимальным отступом от западной границы — 0 метров на пересечении улиц Елькина и переулка Южного в Советском районе города Челябинска», — говорится в заключении. Недостроенное 16-этажное офисное здание, готовность которого составляет 50%, расположено в Советском районе на пересечении улиц Елькина и переулка Южного недалеко от здания Росреестра. Объект находится на земельном участке площадью 4 тысячи 852 квадратных метров. Территория предназначена под строительство делового центра. Кадастровая стоимость участка на сегодняшний день составляет 25 млн рублей, но ранее здание вместе с участком хотели реализовать на торгах за 200 млн рублей. Инициатором изменения проекта и застройщиком здания выступает компания ООО «Памир». К возведению объекта застройщик приступил еще весной 2008 года, сдать объект хотели в 2016 году, но в 2009 году стройка была заморожена. Согласно первоначальному проекту помимо офисной многоэтажки, также планировалось возвести подземную парковку на 152 машино-места и кафе на 160 посадочных мест. Согласно сервису «Сбис», владельцем челябинской компании «Памир» является Сергей Мелехин из города Учалы. Также он является учредителем еще 12 организаций. Директор фирмы — Сергей Ярославцев. Компания работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Общественные обсуждения по проекту проходили на портале госуслуг, где замечания и предложения принимались в период с 30 января 2024 по 8 февраля 2024 года. На обсуждение были представлены демонстрационные материалы по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного на пересечении улицы Елькина и переулка Южного в Советском районе города Челябинска. В ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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