Кишечная инфекция одолела жителей затопленного Орска

Минздрав Оренбуржья: в Орске зарегистрировали 27 случаев кишечной инфекции

08 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В частично затопленном Орске зафиксировали 27 случаев кишечной инфекции. Об этом рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. «На данный момент 27 случаев кишечной инфекции зарегистрировано и нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением», — сказала Савинова, передает РИА Новости. Она добавила, что заболевание связывают с паводковой ситуацией. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля, заявил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Более 2 тысяч человек эвакуированы из затопленных районов Орска, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В частично затопленном Орске зафиксировали 27 случаев кишечной инфекции. Об этом рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. «На данный момент 27 случаев кишечной инфекции зарегистрировано и нет ни одного случая смерти, связанного с утоплением», — сказала Савинова, передает РИА Новости. Она добавила, что заболевание связывают с паводковой ситуацией. В Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля, заявил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Более 2 тысяч человек эвакуированы из затопленных районов Орска, передает RT.