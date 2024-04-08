К участнику проекта «Голос» отправились спасатели после угроз покончить с собой

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, принимавший участие в 2014 году в проекте «Голос», перестал выходить на связь после того, как пригрозил покончить с собой. Об этом сообщили в экстренных службах. Сообщение с угрозой он отправил жене.
«Сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге. Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит», — передает источник телеканалу «360». Супруга артиста заявила, что Евгений на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но наблюдался у специалиста в платной клинике. Спасатели выехали по указанному адресу.
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