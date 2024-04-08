08 апреля 2024

К участнику проекта «Голос» отправились спасатели после угроз покончить с собой

Певец Кунгуров пригрозил покончить с собой и прекратил выходить на связь
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Кунгуров перестал выходить на связь
Евгений Кунгуров перестал выходить на связь

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, принимавший участие в 2014 году в проекте «Голос», перестал выходить на связь после того, как пригрозил покончить с собой. Об этом сообщили в экстренных службах. Сообщение с угрозой он отправил жене.

«Сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге. Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит», — передает источник телеканалу «360». Супруга артиста заявила, что Евгений на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но наблюдался у специалиста в платной клинике. Спасатели выехали по указанному адресу.

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Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, принимавший участие в 2014 году в проекте «Голос», перестал выходить на связь после того, как пригрозил покончить с собой. Об этом сообщили в экстренных службах. Сообщение с угрозой он отправил жене. «Сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге. Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит», — передает источник телеканалу «360». Супруга артиста заявила, что Евгений на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но наблюдался у специалиста в платной клинике. Спасатели выехали по указанному адресу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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