08 апреля 2024

Медики эвакуируют в Москву пострадавших при обрушении моста в Вязьме

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Трех пострадавших после обрушения моста в Смоленской области направили на лечение в Москву Фото:

Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверых из них в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Там уточнили, что трех пострадавших доставят на лечение в федеральные центры столицы. Одного из них заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы.

8 апреля в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост, он соединял часть города с промышленным районом. В результате ЧП пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине, которые упали вместе с мостом.

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Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России. «Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверых из них в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Там уточнили, что трех пострадавших доставят на лечение в федеральные центры столицы. Одного из них заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы. 8 апреля в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост, он соединял часть города с промышленным районом. В результате ЧП пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине, которые упали вместе с мостом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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