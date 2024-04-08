Медики эвакуируют в Москву пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России.
«Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверых из них в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Там уточнили, что трех пострадавших доставят на лечение в федеральные центры столицы. Одного из них заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы.
8 апреля в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост, он соединял часть города с промышленным районом. В результате ЧП пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине, которые упали вместе с мостом.
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