Медики эвакуируют в Москву пострадавших при обрушении моста в Вязьме

09 апреля 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Трех пострадавших после обрушения моста в Смоленской области направили на лечение в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России. «Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверых из них в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Там уточнили, что трех пострадавших доставят на лечение в федеральные центры столицы. Одного из них заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы. 8 апреля в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост, он соединял часть города с промышленным районом. В результате ЧП пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине, которые упали вместе с мостом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России. «Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверых из них в тяжелом состоянии, одного — в состоянии средней степени тяжести», — сообщается в telegram-канале пресс-службы ведомства. Там уточнили, что трех пострадавших доставят на лечение в федеральные центры столицы. Одного из них заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы. 8 апреля в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост, он соединял часть города с промышленным районом. В результате ЧП пострадали люди, находившиеся в грузовике и легковой машине, которые упали вместе с мостом.