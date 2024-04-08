В Смоленской области рухнул мост. Фото

08 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Грузовик и легковой автомобиль получили повреждения в результате обрушения моста Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Смоленской области произошло обрушение моста. В результате инцидента пострадало трое человек. «Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое человек — водители грузовика и легковой машины, которые упали вместе с мостом, а также маленькая девочка, у которой перелом конечности. Этот мост соединял часть города с промышленным районом. В 2018 году должен был состояться ремонт объекта, на который было выделено около 10 миллионов рублей, передали в telegram-канале. В Смоленской области произошло обрушение моста telegram-канал «Подслушано Смоленск» telegram-канал «Подслушано Смоленск» Фото: В результате происшествия пострадало трое человек telegram-канал «Подслушано Смоленск» telegram-канал «Подслушано Смоленск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Смоленской области произошло обрушение моста. В результате инцидента пострадало трое человек. «Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое человек — водители грузовика и легковой машины, которые упали вместе с мостом, а также маленькая девочка, у которой перелом конечности. Этот мост соединял часть города с промышленным районом. В 2018 году должен был состояться ремонт объекта, на который было выделено около 10 миллионов рублей, передали в telegram-канале.