Грузовик и легковой автомобиль получили повреждения в результате обрушения моста
В Смоленской области произошло обрушение моста. В результате инцидента пострадало трое человек.
«Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое человек — водители грузовика и легковой машины, которые упали вместе с мостом, а также маленькая девочка, у которой перелом конечности.
Этот мост соединял часть города с промышленным районом. В 2018 году должен был состояться ремонт объекта, на который было выделено около 10 миллионов рублей, передали в telegram-канале.
В Смоленской области произошло обрушение моста
В результате происшествия пострадало трое человек
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