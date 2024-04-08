В Смоленской области рухнул мост. Фото

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Мост через Рязанку. Нижневартовск, мост, ремонт моста
Грузовик и легковой автомобиль получили повреждения в результате обрушения моста Фото:

В Смоленской области произошло обрушение моста. В результате инцидента пострадало трое человек.

«Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое человек — водители грузовика и легковой машины, которые упали вместе с мостом, а также маленькая девочка, у которой перелом конечности.

Этот мост соединял часть города с промышленным районом. В 2018 году должен был состояться ремонт объекта, на который было выделено около 10 миллионов рублей, передали в telegram-канале.

В Смоленской области произошло обрушение моста
В Смоленской области произошло обрушение моста
Фото:
В результате происшествия пострадало трое человек
В результате происшествия пострадало трое человек
Фото:

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В Смоленской области произошло обрушение моста. В результате инцидента пострадало трое человек. «Панинский мост рухнул в Вязьме Смоленской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что, по предварительным данным, пострадали трое человек — водители грузовика и легковой машины, которые упали вместе с мостом, а также маленькая девочка, у которой перелом конечности. Этот мост соединял часть города с промышленным районом. В 2018 году должен был состояться ремонт объекта, на который было выделено около 10 миллионов рублей, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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