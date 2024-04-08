08 апреля 2024

Полиция поймала жителя Сургута, который поджигал машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигателю грозит уголовная ответственность за повреждение чужого имущества Фото:

Полиция задержала жителя дачного товарищества «Чистые пруды» из Сургута, который поджег два чужих автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Неизвестный в ночь с субботы на воскресенье возле участка 131 поджег Toyota Sienta и Renault Logan. Полиция задержала местного жителя, который проживает там же, в Чистых прудах, 1982 года рождения», — сообщили агентству в полиции.

В ведомстве отметили, что сургутянин ранее был судим за кражи, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества.

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Полиция задержала жителя дачного товарищества «Чистые пруды» из Сургута, который поджег два чужих автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Неизвестный в ночь с субботы на воскресенье возле участка 131 поджег Toyota Sienta и Renault Logan. Полиция задержала местного жителя, который проживает там же, в Чистых прудах, 1982 года рождения», — сообщили агентству в полиции. В ведомстве отметили, что сургутянин ранее был судим за кражи, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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