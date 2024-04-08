Полиция задержала жителя дачного товарищества «Чистые пруды» из Сургута, который поджег два чужих автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Неизвестный в ночь с субботы на воскресенье возле участка 131 поджег Toyota Sienta и Renault Logan. Полиция задержала местного жителя, который проживает там же, в Чистых прудах, 1982 года рождения», — сообщили агентству в полиции.
В ведомстве отметили, что сургутянин ранее был судим за кражи, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества.
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