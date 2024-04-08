Полиция поймала жителя Сургута, который поджигал машины. Видео

09 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Поджигателю грозит уголовная ответственность за повреждение чужого имущества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция задержала жителя дачного товарищества «Чистые пруды» из Сургута, который поджег два чужих автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Неизвестный в ночь с субботы на воскресенье возле участка 131 поджег Toyota Sienta и Renault Logan. Полиция задержала местного жителя, который проживает там же, в Чистых прудах, 1982 года рождения», — сообщили агентству в полиции. В ведомстве отметили, что сургутянин ранее был судим за кражи, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция задержала жителя дачного товарищества «Чистые пруды» из Сургута, который поджег два чужих автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Неизвестный в ночь с субботы на воскресенье возле участка 131 поджег Toyota Sienta и Renault Logan. Полиция задержала местного жителя, который проживает там же, в Чистых прудах, 1982 года рождения», — сообщили агентству в полиции. В ведомстве отметили, что сургутянин ранее был судим за кражи, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит уголовная ответственность за уничтожение чужого имущества.