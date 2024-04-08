08 апреля 2024

В Челябинске почти вдвое увеличится зона лесов. Скрин

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, хребет нургуш, тайга, горы
Площадь городского леса в Центральном районе города увеличится с 2,45 га до 4,60 га Фото:

В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений.

Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет не 2,45 га, а 4,60 га
Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет не 2,45 га, а 4,60 га

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В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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