В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений.
Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет не 2,45 га, а 4,60 га
Скрин: пресс-служба администрации города Челябинска
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В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений.