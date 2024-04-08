В Челябинске почти вдвое увеличится зона лесов. Скрин

09 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Площадь городского леса в Центральном районе города увеличится с 2,45 га до 4,60 га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет не 2,45 га, а 4,60 га Скрин: пресс-служба администрации города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном районе Челябинска почти вдвое увеличится зона лесов. Площадь городского леса вырастет в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Тополиная аллея в Челябинске прирастет лесами. В Центральном районе почти вдвое увеличится природно-рекреационная зона. Теперь городской лес в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королева и проспект Героя России Родионова станет 4,60 га. Ранее здесь его площадь составляла 2,45 га», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, увеличение природно-рекреационной зоны стало возможным благодаря огромной работе ведомств по установлению границ лесов и включению их в состав городских. На данной территории были выявлены леса Кременкульского участкового лесничества. Выявленные леса будут отражены во всех градостроительных документах, а территориальная застройка будет обозначена на картах как зона зеленых насаждений.