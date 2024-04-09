Мэр Орска объяснил, как будут возмещать ущерб от паводка

Ущерб от наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра, заявил Козупица
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
После паводков в Орске Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.
«Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — рассказал Козупица. Его слова передают РИА Новости.
Ранее мэр Орска сообщил, что все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. По его словам, эта сумма является первоочередной поддержкой, которая поможет оправиться от произошедшего, пишет телеканал 360.
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