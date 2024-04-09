Мэр Орска объяснил, как будут возмещать ущерб от паводка

Мэр Орска: ущерб от паводков будет возмещаться по рыночной цене «квадрата»

09 апреля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Ущерб от наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра, заявил Козупица Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы После паводков в Орске Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. «Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — рассказал Козупица. Его слова передают РИА Новости. Ранее мэр Орска сообщил, что все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. По его словам, эта сумма является первоочередной поддержкой, которая поможет оправиться от произошедшего, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После паводков в Орске Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. «Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — рассказал Козупица. Его слова передают РИА Новости. Ранее мэр Орска сообщил, что все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. По его словам, эта сумма является первоочередной поддержкой, которая поможет оправиться от произошедшего, пишет телеканал 360.