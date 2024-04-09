Мэр Орска объяснил, как будут возмещать ущерб от паводка

Мэр Орска: ущерб от паводков будет возмещаться по рыночной цене «квадрата»
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Ущерб от наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра, заявил Козупица Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

После паводков в Орске Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

«Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — рассказал Козупица. Его слова передают РИА Новости.

Ранее мэр Орска сообщил, что все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. По его словам, эта сумма является первоочередной поддержкой, которая поможет оправиться от произошедшего, пишет телеканал 360.

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После паводков в Орске Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. «Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — рассказал Козупица. Его слова передают РИА Новости. Ранее мэр Орска сообщил, что все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. По его словам, эта сумма является первоочередной поддержкой, которая поможет оправиться от произошедшего, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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