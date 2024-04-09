Дороги перекрыли в пяти муниципалитетах
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области из-за паводка перекрыли дороги и мосты в пяти муниципалитетах Информация о перекрытии размещена в telegram-канале областного правительства.
«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог», — указано в сообщении. Перекрытие коснулось некоторых дорог в Кургане, а также в других муниципалитетах
Дороги и мосты перекрыли:
- В Кургане — мосты через р. Тобол по ул. Кирова, через р. Тобол в Малом Чаусове, а также движение по ул. Гагарина от поворота на аэропорт до выезда из города;
- В Звериноголовском округе — на мосту через р. Тобол на автодороге Звериноголовское — Сосновая Роща. Перекрыто движение в сторону населенных пунктов: Бугровое, прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное;
- В Каргапольском округе- на 3-м км автодороги с. Долговское — д. Жарниково. У д. Игнатьева.можно проехать только на автомобилях повышенной проходимости;
- В Целинном округе — проезд через р. Черная в д. Мануйлово; закрыто движение на региональной автодороге «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана» и на мостовом сооружении на подъезде к с. Усть-Уйское. В д. Красный Октябрь можно проехать только на автомобилях повышенной проходимости;
- В Шумихинском округе — движение на автодороге «Иртыш 254 — Каменное — Кипель — Горшково» на подъезде к д. Горшково. Проезд возможен на автомобилях повышенной проходимости.
Риску затопления подвержены мосты:
- у станции Камчиха и автодорожные мосты к микрорайонам Смолино, Затоболье, Челноково, Глинки в Кургане;
- у с. Усть-Уйское и д. Красный Октябрь в Целинном округе;
- у д. Верхняя Алабуга, с. Прорывное, с. Озерное, с. Бугрово, с. Звериноголовское. в Звериноголовском округе;
- у с. Ялым, с. Глядянское, с. Утятское, с. Н. Деревня в Притобольном округе;
- у с. Кетово, с. Падеринское, д. Белый Яр, д. Передергино, с. Меньшиково, с. Шмаково, д. Галишово, с. Большое Чаусово, д. Шкодинское в Кетовском округе;
- у с. Светлый Дол, с. Редькино, с. Кошкино, с. Н. Тобольное, с. Корюкина, с. Речкино, с. Белозерское.в Белозерском округе;
- у с. Каминка.в Куртамышском округе.
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