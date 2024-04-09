Мэр Орска обнадежил жителей города

Мэр Орска Козупица: вода в городе скоро начнет убывать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Уровень воды в Орске начинает снижаться, сообщил Василий Козупица (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

Новость по теме
Какие районы Орска затопило водой. Карта

«Пик паводка в Орске прошел», — сказал Козупица, передает РИА Новости. Он добавил, что уровень воды в реке Урал начал опускаться и в скором времени вода начнет убывать.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов.

Ранее мэр города сообщил, что после паводков в Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Кроме того, все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. «Пик паводка в Орске прошел», — сказал Козупица, передает РИА Новости. Он добавил, что уровень воды в реке Урал начал опускаться и в скором времени вода начнет убывать. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Ранее мэр города сообщил, что после паводков в Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Кроме того, все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...