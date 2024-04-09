Мэр Орска обнадежил жителей города

Мэр Орска Козупица: вода в городе скоро начнет убывать

09 апреля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Орске начинает снижаться, сообщил Василий Козупица (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. Новость по теме Какие районы Орска затопило водой. Карта «Пик паводка в Орске прошел», — сказал Козупица, передает РИА Новости. Он добавил, что уровень воды в реке Урал начал опускаться и в скором времени вода начнет убывать. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Ранее мэр города сообщил, что после паводков в Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Кроме того, все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. «Пик паводка в Орске прошел», — сказал Козупица, передает РИА Новости. Он добавил, что уровень воды в реке Урал начал опускаться и в скором времени вода начнет убывать. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов. Ранее мэр города сообщил, что после паводков в Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Кроме того, все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей.