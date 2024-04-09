Мэр Орска обнадежил жителей города

В Орске прошел пик паводка, в скором времени вода начнет убывать. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.
«Пик паводка в Орске прошел», — сказал Козупица, передает РИА Новости. Он добавил, что уровень воды в реке Урал начал опускаться и в скором времени вода начнет убывать.
В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. В результате оказались подтоплены около семи тысяч домов.
Ранее мэр города сообщил, что после паводков в Оренбургской области ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Кроме того, все члены семьи, которые пострадали в городе из-за наводнения, получат по 100 тысяч рублей.
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