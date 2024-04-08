Какие районы Орска затопило водой. Карта

Железобетонный мост в Оренбуржье смыло течением
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период. Так, в регионе водой смыло железобетонный мост. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU.

Угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трех федеральных трасс в Оренбургской области, сообщили власти. В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. Глава района Александр Федотов в своем telegram-канале написал, что все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены, а жителям надо готовиться к эвакуации.

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Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать. Начата эвакуация жителей поселка Лесоторговый и других зон подтопления. По оперативным данным, в зоне подтопления находится 6 689 жилых домов, включая 133 многоквартирных здания. Кроме того, затоплены 25 образовательных учреждений, девять медицинских учреждений и девять объектов культуры, а также 27 объектов экономики.

В городе развернуто 16 пунктов временного размещения на 12 395 человек. На данный момент в ПВР размещено 1 375 человек, число которых продолжает расти. В пунктах временного размещения трудятся психологи, социальные работники и волонтеры.

В Илекском районе происходит укрепление насыпной дамбы, чтобы защитить районный центр от паводка. Работы ведут сотрудники МЧС России и местные службы.

В Новотроицке зона эвакуации расширяется из-за перелива воды через земляное заграждение. В Оренбурге также готовятся к пику паводка, уровень воды в реке Урал приближается к критическим отметкам.

Карта районов Орска, затопленных из-за паводков
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В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период. Так, в регионе водой смыло железобетонный мост. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. Угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трех федеральных трасс в Оренбургской области, сообщили власти. В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. Глава района Александр Федотов в своем telegram-канале написал, что все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены, а жителям надо готовиться к эвакуации. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать. Начата эвакуация жителей поселка Лесоторговый и других зон подтопления. По оперативным данным, в зоне подтопления находится 6 689 жилых домов, включая 133 многоквартирных здания. Кроме того, затоплены 25 образовательных учреждений, девять медицинских учреждений и девять объектов культуры, а также 27 объектов экономики. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения на 12 395 человек. На данный момент в ПВР размещено 1 375 человек, число которых продолжает расти. В пунктах временного размещения трудятся психологи, социальные работники и волонтеры. В Илекском районе происходит укрепление насыпной дамбы, чтобы защитить районный центр от паводка. Работы ведут сотрудники МЧС России и местные службы. В Новотроицке зона эвакуации расширяется из-за перелива воды через земляное заграждение. В Оренбурге также готовятся к пику паводка, уровень воды в реке Урал приближается к критическим отметкам.
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