Какие районы Орска затопило водой. Карта

Железобетонный мост в Оренбуржье смыло течением

08 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период. Так, в регионе водой смыло железобетонный мост. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. Угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трех федеральных трасс в Оренбургской области, сообщили власти. В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. Глава района Александр Федотов в своем telegram-канале написал, что все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены, а жителям надо готовиться к эвакуации. Новость по теме Оренбургская область готовится к пику паводка: главное к этому часу, видео Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать. Начата эвакуация жителей поселка Лесоторговый и других зон подтопления. По оперативным данным, в зоне подтопления находится 6 689 жилых домов, включая 133 многоквартирных здания. Кроме того, затоплены 25 образовательных учреждений, девять медицинских учреждений и девять объектов культуры, а также 27 объектов экономики. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения на 12 395 человек. На данный момент в ПВР размещено 1 375 человек, число которых продолжает расти. В пунктах временного размещения трудятся психологи, социальные работники и волонтеры. В Илекском районе происходит укрепление насыпной дамбы, чтобы защитить районный центр от паводка. Работы ведут сотрудники МЧС России и местные службы. В Новотроицке зона эвакуации расширяется из-за перелива воды через земляное заграждение. В Оренбурге также готовятся к пику паводка, уровень воды в реке Урал приближается к критическим отметкам. Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период. Так, в регионе водой смыло железобетонный мост. Карта районов с затоплениями — в материале URA.RU. Угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трех федеральных трасс в Оренбургской области, сообщили власти. В поселке Паника (Оренбургская область) смыло течением железобетонный мост. Глава района Александр Федотов в своем telegram-канале написал, что все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены, а жителям надо готовиться к эвакуации. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Советском районе, где вода продолжает прибывать. Начата эвакуация жителей поселка Лесоторговый и других зон подтопления. По оперативным данным, в зоне подтопления находится 6 689 жилых домов, включая 133 многоквартирных здания. Кроме того, затоплены 25 образовательных учреждений, девять медицинских учреждений и девять объектов культуры, а также 27 объектов экономики. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения на 12 395 человек. На данный момент в ПВР размещено 1 375 человек, число которых продолжает расти. В пунктах временного размещения трудятся психологи, социальные работники и волонтеры. В Илекском районе происходит укрепление насыпной дамбы, чтобы защитить районный центр от паводка. Работы ведут сотрудники МЧС России и местные службы. В Новотроицке зона эвакуации расширяется из-за перелива воды через земляное заграждение. В Оренбурге также готовятся к пику паводка, уровень воды в реке Урал приближается к критическим отметкам.