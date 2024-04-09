Мэр Орска оценил версию прорыва дамбы из-за грызунов

Мэр Орска опроверг версию прорыва дамбы из-за грызунов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Подрядчик винит в наводнении грызунов Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Дамба в Орске не была рассчитана на стремительный поток воды, прорыв не связан с грызунами. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица.

«Расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки, того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее», — сказал глава Орска во время трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что последнее такое крупное наводнение было зафиксировано в 1942 году.

URA.RU сообщало, что по мнению директора строительной компании «Спецстрой» Сергея Комарова в наводнении виноваты грызуны. Они прогрызли стену дамбы, уверен подрядчик. Он уточнил, что строение не ремонтировали в течение 15 лет.

Несколько дней назад была разрушена дамба в Орске. Более 4400 домов были подтоплены. Все новости о ЧС — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дамба в Орске не была рассчитана на стремительный поток воды, прорыв не связан с грызунами. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки, того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее», — сказал глава Орска во время трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что последнее такое крупное наводнение было зафиксировано в 1942 году. URA.RU сообщало, что по мнению директора строительной компании «Спецстрой» Сергея Комарова в наводнении виноваты грызуны. Они прогрызли стену дамбы, уверен подрядчик. Он уточнил, что строение не ремонтировали в течение 15 лет. Несколько дней назад была разрушена дамба в Орске. Более 4400 домов были подтоплены. Все новости о ЧС — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...