Мэр Орска оценил версию прорыва дамбы из-за грызунов

Мэр Орска опроверг версию прорыва дамбы из-за грызунов

09 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Подрядчик винит в наводнении грызунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Дамба в Орске не была рассчитана на стремительный поток воды, прорыв не связан с грызунами. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки, того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее», — сказал глава Орска во время трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что последнее такое крупное наводнение было зафиксировано в 1942 году. URA.RU сообщало, что по мнению директора строительной компании «Спецстрой» Сергея Комарова в наводнении виноваты грызуны. Они прогрызли стену дамбы, уверен подрядчик. Он уточнил, что строение не ремонтировали в течение 15 лет. Несколько дней назад была разрушена дамба в Орске. Более 4400 домов были подтоплены. Все новости о ЧС — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дамба в Орске не была рассчитана на стремительный поток воды, прорыв не связан с грызунами. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки, того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее», — сказал глава Орска во время трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что последнее такое крупное наводнение было зафиксировано в 1942 году. URA.RU сообщало, что по мнению директора строительной компании «Спецстрой» Сергея Комарова в наводнении виноваты грызуны. Они прогрызли стену дамбы, уверен подрядчик. Он уточнил, что строение не ремонтировали в течение 15 лет. Несколько дней назад была разрушена дамба в Орске. Более 4400 домов были подтоплены. Все новости о ЧС — в сюжете URA.RU.