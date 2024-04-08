Обнаружен виновный в прорыве дамбы в Орске. Видео

Комаров: прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов
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Парки и улицы города во время режима самоизоляции. Курган , половодье, тобол, паводок, весна, дамба кургана, лед в воде
Грызуны могли прогрызть дамбу в Орске, что привело к ее прорыву Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Дамбу в Орске пробило из-за того, что ее «прогрызли грызуны». Об этом рассказал директор строительной компании Сергей Комаров.

«14-15 лет прошло без каких-либо ремонтов. Меня удивило, что лишь один грызун смог прогрызть материал. Если бы причиной оказалось что-то еще, дамба могла бы разрушиться в нескольких местах», — заявил эксперт Сергей Комаров в эфире «Первого канала». Он добавил, что после завершения строительства дамбы в соответствии с проектом, она была передана заказчику, а затем городу. Город включил ее в свой баланс без необходимого автохозяйства, которое должно было обеспечить поддержание ее в нормальном состоянии на протяжении эксплуатационного периода, заключил эксперт.

Во время прорыва дамбы на реке Урал в Орске 5 апреля было подтоплено более 10 тысяч жилых домов и закрыто 47 мостов. Фоторепортаж доступен на URA.RU. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на дамбе. В 2020 году была проведена проверка, выявлено 38 замечаний, которые должны были быть устранены к 2022 году. Из-за моратория на внеплановые проверки выполнение предписаний не было проверено, передает «Национальная служба новостей».

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Дамбу в Орске пробило из-за того, что ее «прогрызли грызуны». Об этом рассказал директор строительной компании Сергей Комаров. «14-15 лет прошло без каких-либо ремонтов. Меня удивило, что лишь один грызун смог прогрызть материал. Если бы причиной оказалось что-то еще, дамба могла бы разрушиться в нескольких местах», — заявил эксперт Сергей Комаров в эфире «Первого канала». Он добавил, что после завершения строительства дамбы в соответствии с проектом, она была передана заказчику, а затем городу. Город включил ее в свой баланс без необходимого автохозяйства, которое должно было обеспечить поддержание ее в нормальном состоянии на протяжении эксплуатационного периода, заключил эксперт. Во время прорыва дамбы на реке Урал в Орске 5 апреля было подтоплено более 10 тысяч жилых домов и закрыто 47 мостов. Фоторепортаж доступен на URA.RU. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на дамбе. В 2020 году была проведена проверка, выявлено 38 замечаний, которые должны были быть устранены к 2022 году. Из-за моратория на внеплановые проверки выполнение предписаний не было проверено, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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