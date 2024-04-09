В Перми нашли мертвым студента, пропавшего после встречи с одногруппниками

09 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

О гибели пропавшего сообщили волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми нашли мертвым студента, который неделю назад пропал после встречи с одногруппниками. Поисками пропавшего занимались волонтеры. Сегодня, 9 апреля они сообщили о его гибели. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». По данным портала 59.RU, пропавший учился в Пермском нефтяном колледже. Тетя студента рассказала изданию, что 2 апреля после учебы он пошел со своими одногруппниками в гости к одному из них. Там они вместе отдыхали и выпивали. В последний раз на связь с родными студент выходил в 20:30. Он поговорил по телефону со своим отцом. Позже камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пермяка на остановке общественного транспорта «Улица Попова». Примерно за час до полуночи камеры сняли молодого человека, который был похож на пропавшего. Он шел по улице с неизвестным парнем, после этого следы терялись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми нашли мертвым студента, который неделю назад пропал после встречи с одногруппниками. Поисками пропавшего занимались волонтеры. Сегодня, 9 апреля они сообщили о его гибели. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сообщается на странице «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». По данным портала 59.RU, пропавший учился в Пермском нефтяном колледже. Тетя студента рассказала изданию, что 2 апреля после учебы он пошел со своими одногруппниками в гости к одному из них. Там они вместе отдыхали и выпивали. В последний раз на связь с родными студент выходил в 20:30. Он поговорил по телефону со своим отцом. Позже камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали пермяка на остановке общественного транспорта «Улица Попова». Примерно за час до полуночи камеры сняли молодого человека, который был похож на пропавшего. Он шел по улице с неизвестным парнем, после этого следы терялись.