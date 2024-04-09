Врип мэра Кургана Аргышева навестила эвакуированных в школе. Фото, видео

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ПВР. Школа 50. Курган
Врио главы Кургана проверила размещение эвакуированных в ВПР Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Временно исполняющая полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева посетила пункт временного размещения (ВПР) в школе №50 и пообщалась с эвакуированными гражданами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Врип главы Кургана Анастасия Аргышева посетила школу №50, где развернeт пункт временного размещения. В нем руководитель города встретилась с эвакуированными из зон подтопления горожанами. Аргышева поблагодарила граждан за бдительность и заблаговременную эвакуацию», — передает корреспондент. Также ВПР посетили председатель гордумы депутаты Игорь Прозоров и депутат Олег Прозоров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Наводнение угрожает более 60 населенным пунктам региона. В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам и десяткам садоводствам. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.

ПВР. Школа 50. Курган
Врип главы Кургана Анастасия Аргышева навестила эвакуированных из-за паводка горожан в ВПР
Фото:
ПВР. Школа 50. Курган
ПВР расположен на базе школы №50 в Кургане
Фото:
ПВР. Школа 50. Курган
Аргышева пообщалась с эвакуированными и проверила, как они разместились в ВПР
Фото:

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Временно исполняющая полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева посетила пункт временного размещения (ВПР) в школе №50 и пообщалась с эвакуированными гражданами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Врип главы Кургана Анастасия Аргышева посетила школу №50, где развернeт пункт временного размещения. В нем руководитель города встретилась с эвакуированными из зон подтопления горожанами. Аргышева поблагодарила граждан за бдительность и заблаговременную эвакуацию», — передает корреспондент. Также ВПР посетили председатель гордумы депутаты Игорь Прозоров и депутат Олег Прозоров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Наводнение угрожает более 60 населенным пунктам региона. В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам и десяткам садоводствам. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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