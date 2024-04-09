Временно исполняющая полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева посетила пункт временного размещения (ВПР) в школе №50 и пообщалась с эвакуированными гражданами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Врип главы Кургана Анастасия Аргышева посетила школу №50, где развернeт пункт временного размещения. В нем руководитель города встретилась с эвакуированными из зон подтопления горожанами. Аргышева поблагодарила граждан за бдительность и заблаговременную эвакуацию», — передает корреспондент. Также ВПР посетили председатель гордумы депутаты Игорь Прозоров и депутат Олег Прозоров.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Наводнение угрожает более 60 населенным пунктам региона. В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам и десяткам садоводствам. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.
Врип главы Кургана Анастасия Аргышева навестила эвакуированных из-за паводка горожан в ВПР
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Временно исполняющая полномочия главы Кургана Анастасия Аргышева посетила пункт временного размещения (ВПР) в школе №50 и пообщалась с эвакуированными гражданами. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Врип главы Кургана Анастасия Аргышева посетила школу №50, где развернeт пункт временного размещения. В нем руководитель города встретилась с эвакуированными из зон подтопления горожанами. Аргышева поблагодарила граждан за бдительность и заблаговременную эвакуацию», — передает корреспондент. Также ВПР посетили председатель гордумы депутаты Игорь Прозоров и депутат Олег Прозоров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка. Наводнение угрожает более 60 населенным пунктам региона. В Кургане затопление грозит 16 микрорайонам и десяткам садоводствам. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства.