По поручению главы МЧС в Курганской области запустят горячую линию

В Курганской области по поручению главы МЧС Александра Куренкова запустят телефон горячей линии, специалисты которой будут отвечать на вопросы, связанные с паводком. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.
«Глава МЧС России поручил открыть на базе ГУ МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи», — указано в сообщении.
По словам Куренкова, нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Он добавил, что люди должны чувствовать поддержку и знать свои права.
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В Курганской области по поручению главы МЧС Александра Куренкова запустят телефон горячей линии, специалисты которой будут отвечать на вопросы, связанные с паводком. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России поручил открыть на базе ГУ МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи», — указано в сообщении. По словам Куренкова, нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Он добавил, что люди должны чувствовать поддержку и знать свои права. В Курганской области из-за паводка был введен режим ЧС. Куренков прилетел в регион 9 апреля. Здесь же работает полпред Владимир Якушев. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.