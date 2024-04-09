Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган, чтобы проверить подготовку региона к паводку. В регионе он принял участие в облете, чтобы оценить ситуацию. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.
«Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолет, чтоб с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком», — указано в сообщении. После облета он проведет правительственную комиссию.
В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Под угрозой подтопления находятся более 60 населенных пунктов, в том числе, некоторые микрорайоны Кургана. Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска эвакуируют в безопасные зоны. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
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Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган, чтобы проверить подготовку региона к паводку. В регионе он принял участие в облете, чтобы оценить ситуацию. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолет, чтоб с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком», — указано в сообщении. После облета он проведет правительственную комиссию. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Под угрозой подтопления находятся более 60 населенных пунктов, в том числе, некоторые микрорайоны Кургана. Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска эвакуируют в безопасные зоны. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.