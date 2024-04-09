Куренков устроил облет Курганской области вместе с Шумковым и Якушевым. Видео

В Курганскую область прилетел глава МЧС России Куренков
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Глава МЧС России Александр Куренков проконтролирует подготовку к паводку в Курганской области Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган, чтобы проверить подготовку региона к паводку. В регионе он принял участие в облете, чтобы оценить ситуацию. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.

«Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолет, чтоб с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком», — указано в сообщении. После облета он проведет правительственную комиссию.

В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Под угрозой подтопления находятся более 60 населенных пунктов, в том числе, некоторые микрорайоны Кургана. Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска эвакуируют в безопасные зоны. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.

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Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Курган, чтобы проверить подготовку региона к паводку. В регионе он принял участие в облете, чтобы оценить ситуацию. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где сразу пересел в вертолет, чтоб с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оценить оперативную обстановку в области и заслушать доклад о развитии ситуации с паводком», — указано в сообщении. После облета он проведет правительственную комиссию. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Под угрозой подтопления находятся более 60 населенных пунктов, в том числе, некоторые микрорайоны Кургана. Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска эвакуируют в безопасные зоны. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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