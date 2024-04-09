ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим из-за паводков

09 апреля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

ЦБ порекомендовал банкам реструктурировать долги пострадавшим от паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Центробанк (ЦБ) РФ порекомендовал банкам и страховым компаниям помочь пострадавшим от наводнений, предлагая реструктуризацию договоров при превышении установленных лимитов задолженности. Об этом рассказали в ЦБ. «Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что также было рекомендовано принимать заявки на отсрочку платежей по кредитам в упрощенном порядке. В Банке России напомнили, что в настоящее время заемщики, у которых размер кредита не превышает 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам или 450 тысяч рублей по другим видам кредитов и займов, имеют право на отсрочку по платежам. Реструктуризация кредитных договоров может дойти вплоть до прощения задолженности в особых случаях, заключили в ЦБ. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска провели митинг против местных властей, которые обещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Согласно последней информации, ситуация с наводнением остается напряженной, но вода в некоторых районах начала отступать. Пик критической ситуации ожидается к 10 апреля. Банк России запустил горячую линию для помощи пострадавшим от наводнения, передает A42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк (ЦБ) РФ порекомендовал банкам и страховым компаниям помочь пострадавшим от наводнений, предлагая реструктуризацию договоров при превышении установленных лимитов задолженности. Об этом рассказали в ЦБ. «Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что также было рекомендовано принимать заявки на отсрочку платежей по кредитам в упрощенном порядке. В Банке России напомнили, что в настоящее время заемщики, у которых размер кредита не превышает 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам или 450 тысяч рублей по другим видам кредитов и займов, имеют право на отсрочку по платежам. Реструктуризация кредитных договоров может дойти вплоть до прощения задолженности в особых случаях, заключили в ЦБ. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска провели митинг против местных властей, которые обещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Согласно последней информации, ситуация с наводнением остается напряженной, но вода в некоторых районах начала отступать. Пик критической ситуации ожидается к 10 апреля. Банк России запустил горячую линию для помощи пострадавшим от наводнения, передает A42.