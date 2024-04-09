ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим из-за паводков

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ порекомендовал банкам реструктурировать долги пострадавшим от паводков Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Центробанк (ЦБ) РФ порекомендовал банкам и страховым компаниям помочь пострадавшим от наводнений, предлагая реструктуризацию договоров при превышении установленных лимитов задолженности. Об этом рассказали в ЦБ.

«Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что также было рекомендовано принимать заявки на отсрочку платежей по кредитам в упрощенном порядке.

В Банке России напомнили, что в настоящее время заемщики, у которых размер кредита не превышает 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам или 450 тысяч рублей по другим видам кредитов и займов, имеют право на отсрочку по платежам. Реструктуризация кредитных договоров может дойти вплоть до прощения задолженности в особых случаях, заключили в ЦБ.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска провели митинг против местных властей, которые обещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Согласно последней информации, ситуация с наводнением остается напряженной, но вода в некоторых районах начала отступать. Пик критической ситуации ожидается к 10 апреля. Банк России запустил горячую линию для помощи пострадавшим от наводнения, передает A42.

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Центробанк (ЦБ) РФ порекомендовал банкам и страховым компаниям помочь пострадавшим от наводнений, предлагая реструктуризацию договоров при превышении установленных лимитов задолженности. Об этом рассказали в ЦБ. «Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что также было рекомендовано принимать заявки на отсрочку платежей по кредитам в упрощенном порядке. В Банке России напомнили, что в настоящее время заемщики, у которых размер кредита не превышает 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам или 450 тысяч рублей по другим видам кредитов и займов, имеют право на отсрочку по платежам. Реструктуризация кредитных договоров может дойти вплоть до прощения задолженности в особых случаях, заключили в ЦБ. В Орске 5 апреля прорвало дамбу. В результате тысячи домов оказались подтопленными. 8 апреля жители Орска провели митинг против местных властей, которые обещали выплатить от 50 до 100 тысяч рублей пострадавшим. Согласно последней информации, ситуация с наводнением остается напряженной, но вода в некоторых районах начала отступать. Пик критической ситуации ожидается к 10 апреля. Банк России запустил горячую линию для помощи пострадавшим от наводнения, передает A42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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