В Звериноголовском округе из-за наводнения не работает офис Сбербанка

09 апреля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В округе будут работать два банкомата организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка временно не работает офис Сбербанка. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Офис Сбербанка в селе Звериноголовском временно не работает», — указано в сообщении. При этом работает банкоматы, установленные в офисе и в селе Круглом. Помимо этого снять наличные можно у партнеров Сбера — в торговых точках в селе Труд и Знание (ул. Мира, 26) и в поселке Искра (ул. Г. Ожгихина, 3а). Днем уровень воды Тобола в округе составлял 799 см. За несколько часов уровень воды в реки увеличился более чем на реке. В округе, том числе, перекрыли дорогу и ведется эвакуация. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка временно не работает офис Сбербанка. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Офис Сбербанка в селе Звериноголовском временно не работает», — указано в сообщении. При этом работает банкоматы, установленные в офисе и в селе Круглом. Помимо этого снять наличные можно у партнеров Сбера — в торговых точках в селе Труд и Знание (ул. Мира, 26) и в поселке Искра (ул. Г. Ожгихина, 3а). Днем уровень воды Тобола в округе составлял 799 см. За несколько часов уровень воды в реки увеличился более чем на реке. В округе, том числе, перекрыли дорогу и ведется эвакуация. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.