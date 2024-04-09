В Звериноголовском округе из-за наводнения не работает офис Сбербанка

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Сбербанк. Курган, сбербанк
В округе будут работать два банкомата организации Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка временно не работает офис Сбербанка. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Офис Сбербанка в селе Звериноголовском временно не работает», — указано в сообщении. При этом работает банкоматы, установленные в офисе и в селе Круглом. Помимо этого снять наличные можно у партнеров Сбера — в торговых точках в селе Труд и Знание (ул. Мира, 26) и в поселке Искра (ул. Г. Ожгихина, 3а).

Днем уровень воды Тобола в округе составлял 799 см. За несколько часов уровень воды в реки увеличился более чем на реке. В округе, том числе, перекрыли дорогу и ведется эвакуация. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.

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В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка временно не работает офис Сбербанка. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Офис Сбербанка в селе Звериноголовском временно не работает», — указано в сообщении. При этом работает банкоматы, установленные в офисе и в селе Круглом. Помимо этого снять наличные можно у партнеров Сбера — в торговых точках в селе Труд и Знание (ул. Мира, 26) и в поселке Искра (ул. Г. Ожгихина, 3а). Днем уровень воды Тобола в округе составлял 799 см. За несколько часов уровень воды в реки увеличился более чем на реке. В округе, том числе, перекрыли дорогу и ведется эвакуация. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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