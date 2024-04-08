У жителей Орска лопнуло терпение: как прошел митинг на главной площади города

Орчане на главной площади города попросили помощи у Путина

08 апреля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Жители Орска собрались у здания администрации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жители, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!». О том, как прошла акция на главной площади Орска — в материале URA.RU. Жители скандируют «Путин, помоги!» на главной площади города «Путин, помоги!», — начали скандировать жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой. Один из жителей города кричал «Позор!». Он выставил лицо в окно мэрии, где в этот момент находился глава города и губернатор. В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением. Позднее горожане начали настаивать, чтобы к ним вышли мэр города и губернатор области — они требуют законных выплат за пострадавшее жилье, передает telegram-канал «Кровавая барыня». «Предупредили тогда, когда включились сирены, когда начали уже дома затекать и мы начали вывозить», — возмутился один из участников митинга. Люди возмущены тем, что их не предупредили о паводке заранее, а за несколько дней до катастрофы убеждали, что все будет хорошо. По их словам, из-за этого людям не удалось спасти свое имущество. Горожане утверждали, что не уйдут до тех пор, пока к ним не выйдут власти. «Мы же не уйдем отсюда, мы дождемся пока он выйдет», — говорили они. Сотрудники полиции блокировали вход к администрации. Василий Козупица вышел к толпе Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Люди задавали вопросы о том, есть ли план по восстановлению дамбы, а также о том, почему их заранее не предупредили о возможном ЧП и почему 3 апреля он заявил, что дамба проходит проверку на прочность. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии. Разговор Паслера с инициативной группой Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вышел к инициативной группе. Он призвал всех присутствующих убрать телефоны, но затем все договорились, что съемка разрешена. Губернатор сделал акцент на том, что от паводка пострадали не только жители Орска. «Первый раз за 5 лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — сказал Паслер. Он отметил, что Новотроицк также находится в зоне подтопления. По его словам, в городе такие же проблемы, с которыми столкнулся Орск. Инициативная группа призвала Паслера признать, что в произошедшем виновна администрация, строители и те, кто обслуживал дамбу. «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения», — ответил губернатор. Заявления губернатора Денис Паслер заявил изданию «Урал56.Ру», что всем, кто потерял жилье, его восстановят, либо компенсируют деньгами имущественные потери. «Все получат выплаты! Деньги уже выделены», — отметил он. Паслер добавил, что по области выплаты получили более 600 граждан, еще 16 тысяч получат на этой неделе. По его словам, оплата за ЖКХ затопленных территорий начисляться не будут, а кредиты будут реструктуризированы. Также на неделе будут готовы все нормативные акты. В течение двух недель всем пострадавшим, вне ПВР, будет выплачиваться порядка 10000 рублей в месяц (на семью) на съем жилья, заявил Паслер. К тому же, пострадавшему бизнесу будут компенсироваться средства на выплату зарплаты сотрудникам по типу тех, как были в коронавирус. В заключении губернатор сообщил, что в Орске построят новую дамбу. Окончание митинга Telegram-канал «Урал56.Ру» сообщил, что полиции в здании администрации в Орске становится все больше, а людей, наоборот, меньше. Жители потихоньку начинают расходиться. При этом разговор инициативной группы с правительством продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жители, пострадавшие от паводка, собрались у здания администрации города, чтобы выразить свое недовольство работой местных властей. Некоторые из них скандировали «Путин, помоги!». О том, как прошла акция на главной площади Орска — в материале URA.RU. «Путин, помоги!», — начали скандировать жители. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск». Горожане обещают записать обращение к президенту и показать местным властям, что они недовольны их работой. Один из жителей города кричал «Позор!». Он выставил лицо в окно мэрии, где в этот момент находился глава города и губернатор. В настоящее время сумма выплат составляет 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч рублей за частичную. Однако по мнению местных жителей, эти суммы недостаточны для покрытия всех затрат, связанных с наводнением. Позднее горожане начали настаивать, чтобы к ним вышли мэр города и губернатор области — они требуют законных выплат за пострадавшее жилье, передает telegram-канал «Кровавая барыня». «Предупредили тогда, когда включились сирены, когда начали уже дома затекать и мы начали вывозить», — возмутился один из участников митинга. Люди возмущены тем, что их не предупредили о паводке заранее, а за несколько дней до катастрофы убеждали, что все будет хорошо. По их словам, из-за этого людям не удалось спасти свое имущество. Горожане утверждали, что не уйдут до тех пор, пока к ним не выйдут власти. «Мы же не уйдем отсюда, мы дождемся пока он выйдет», — говорили они. Сотрудники полиции блокировали вход к администрации. Глава города Василий Козупица попытался выступить перед протестующими. Люди задавали вопросы о том, есть ли план по восстановлению дамбы, а также о том, почему их заранее не предупредили о возможном ЧП и почему 3 апреля он заявил, что дамба проходит проверку на прочность. Инициативную группу пригласили на переговоры в здание мэрии. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вышел к инициативной группе. Он призвал всех присутствующих убрать телефоны, но затем все договорились, что съемка разрешена. Губернатор сделал акцент на том, что от паводка пострадали не только жители Орска. «Первый раз за 5 лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — сказал Паслер. Он отметил, что Новотроицк также находится в зоне подтопления. По его словам, в городе такие же проблемы, с которыми столкнулся Орск. Инициативная группа призвала Паслера признать, что в произошедшем виновна администрация, строители и те, кто обслуживал дамбу. «Виноваты все. Кроме людей пострадавших. Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения», — ответил губернатор. Денис Паслер заявил изданию «Урал56.Ру», что всем, кто потерял жилье, его восстановят, либо компенсируют деньгами имущественные потери. «Все получат выплаты! Деньги уже выделены», — отметил он. Паслер добавил, что по области выплаты получили более 600 граждан, еще 16 тысяч получат на этой неделе. По его словам, оплата за ЖКХ затопленных территорий начисляться не будут, а кредиты будут реструктуризированы. Также на неделе будут готовы все нормативные акты. В течение двух недель всем пострадавшим, вне ПВР, будет выплачиваться порядка 10000 рублей в месяц (на семью) на съем жилья, заявил Паслер. К тому же, пострадавшему бизнесу будут компенсироваться средства на выплату зарплаты сотрудникам по типу тех, как были в коронавирус. В заключении губернатор сообщил, что в Орске построят новую дамбу. Telegram-канал «Урал56.Ру» сообщил, что полиции в здании администрации в Орске становится все больше, а людей, наоборот, меньше. Жители потихоньку начинают расходиться. При этом разговор инициативной группы с правительством продолжается.