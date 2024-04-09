Коллективы Пермской филармонии отправятся в Донецк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытое заседание правительства. Пермь, кокоулина
Галина Кокоулина отправляет свои коллективы в ДНР Фото:

Два коллектива Пермской краевой филармонии проведут гастроли в ДНР. Это предусматривает соглашение, которое подписали сегодня руководители Донецкой и Пермской филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии.

«У нашего „Хорус-квартета“ есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш „Хорус“. Есть и квартет русских народных инструментов», — рассказала Кокоулина после подписания соглашения. Александр Парецкий отметил, что принять пермяков Донецкая филармония сможет уже в следующем сезоне.

Сегодня на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии проходит концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы. Они представляют программу «Оркестр непокоренных».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два коллектива Пермской краевой филармонии проведут гастроли в ДНР. Это предусматривает соглашение, которое подписали сегодня руководители Донецкой и Пермской филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии. «У нашего „Хорус-квартета“ есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш „Хорус“. Есть и квартет русских народных инструментов», — рассказала Кокоулина после подписания соглашения. Александр Парецкий отметил, что принять пермяков Донецкая филармония сможет уже в следующем сезоне. Сегодня на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии проходит концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы. Они представляют программу «Оркестр непокоренных».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...