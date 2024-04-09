Коллективы Пермской филармонии отправятся в Донецк

09 апреля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Галина Кокоулина отправляет свои коллективы в ДНР Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Два коллектива Пермской краевой филармонии проведут гастроли в ДНР. Это предусматривает соглашение, которое подписали сегодня руководители Донецкой и Пермской филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии. «У нашего „Хорус-квартета“ есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш „Хорус“. Есть и квартет русских народных инструментов», — рассказала Кокоулина после подписания соглашения. Александр Парецкий отметил, что принять пермяков Донецкая филармония сможет уже в следующем сезоне. Сегодня на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии проходит концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы. Они представляют программу «Оркестр непокоренных». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два коллектива Пермской краевой филармонии проведут гастроли в ДНР. Это предусматривает соглашение, которое подписали сегодня руководители Донецкой и Пермской филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии. «У нашего „Хорус-квартета“ есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш „Хорус“. Есть и квартет русских народных инструментов», — рассказала Кокоулина после подписания соглашения. Александр Парецкий отметил, что принять пермяков Донецкая филармония сможет уже в следующем сезоне. Сегодня на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии проходит концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы. Они представляют программу «Оркестр непокоренных».