Коллективы Пермской филармонии отправятся в Донецк

Два коллектива Пермской краевой филармонии проведут гастроли в ДНР. Это предусматривает соглашение, которое подписали сегодня руководители Донецкой и Пермской филармоний Александр Парецкий и Галина Кокоулина, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии.
«У нашего „Хорус-квартета“ есть своя программа патриотическая. Это исполнители высокого уровня. Я думаю, с удовольствием Донецк примет наш „Хорус“. Есть и квартет русских народных инструментов», — рассказала Кокоулина после подписания соглашения. Александр Парецкий отметил, что принять пермяков Донецкая филармония сможет уже в следующем сезоне.
Сегодня на сцене Большого зала Пермской краевой филармонии проходит концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы. Они представляют программу «Оркестр непокоренных».
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