Облет с иконами над Курганом перенесли. Видео

09 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

В Кургане перенесли облет с иконой над городом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Облет с иконами вокруг Курганской области сорвался из-за приезда министра МЧС Александра Куренкова. Он и отправился осмотреть территорию, затапливаемую паводком, вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, руководителем областного МЧС Юрием Землянским, замгубернатора Станиславом Носковым и другими. Источники URA.RU, близкие к областному правительству, при этом уточняют, что батюшки были готовы полететь самостоятельно. «Священники ждали облета, сидели на аэродроме, однако их вылету помешала погода и приезд министра. Облет пришлось перенести», — утверждают инсайдеры. Ранее в пресс-службе Курганской епархии URA.RU ответили, что сегодня и завтра этого облета не будет. В епархии добавили, что обычно в таких случаях полет идет в рамках обычной деятельности, а священников берут на борт дополнительно. Облет с иконами — привычное для региона явление. Так, в 2023 году над Курганом по инициативе митрополита Курганского и Белозерского Даниила при поддержке губернатора Шумкова на самолете АН-2 был совершен воздушный крестный ход с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. А до этого как минимум с 2005 года регион периодически облетали с чудотворной иконой Чимеевской Казанской Божией Матери. В том числе с воздуха служители церкви молились о прекращении паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Облет с иконами вокруг Курганской области сорвался из-за приезда министра МЧС Александра Куренкова. Он и отправился осмотреть территорию, затапливаемую паводком, вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, руководителем областного МЧС Юрием Землянским, замгубернатора Станиславом Носковым и другими. Источники URA.RU, близкие к областному правительству, при этом уточняют, что батюшки были готовы полететь самостоятельно. «Священники ждали облета, сидели на аэродроме, однако их вылету помешала погода и приезд министра. Облет пришлось перенести», — утверждают инсайдеры. Ранее в пресс-службе Курганской епархии URA.RU ответили, что сегодня и завтра этого облета не будет. В епархии добавили, что обычно в таких случаях полет идет в рамках обычной деятельности, а священников берут на борт дополнительно. Облет с иконами — привычное для региона явление. Так, в 2023 году над Курганом по инициативе митрополита Курганского и Белозерского Даниила при поддержке губернатора Шумкова на самолете АН-2 был совершен воздушный крестный ход с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. А до этого как минимум с 2005 года регион периодически облетали с чудотворной иконой Чимеевской Казанской Божией Матери. В том числе с воздуха служители церкви молились о прекращении паводка.