Губернатор Комарова поддержала детского омбудсмена РФ Белову в решении проблем сирот

Губернатор Комарова встретилась с омбудсменом РФ Марией Беловой

09 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова договорились совместно решать проблемы сирот Фото: Виктория Баженова/пресс-служба УМВД ХМАО Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченная по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям, сообщает правительственный telegram-канал «Югра Z Официально». «Сегодня с Натальей Владимировной договорились о ряде мероприятий по укреплению семьи. […] С другой стороны, очень важно, чтобы мы адресно отработали те случаи, которые выявили юристы до моего приезда. Там, где, например, нужно ускорить возвращение ребенка в семью, или где требуется помощь замещающим родителям, чтобы они смогли продолжить воспитание детей», — сказала Белова на встрече с главой округа. Губернатор Комарова на встрече с детским омбудсменом Марией Беловой рассказала о мерах поддержки сирот в ХМАО. «Наши решения по этим направлениям создали условия, чтобы 99,8% детей-сирот воспитывались в семьях. При этом мы закрыли все учреждения, где жили дети-сироты. Остался только один такой центр в Ханты-Мансийске, где проживают 14 детей из 7387. Также мы стремимся выполнять все государственные обязательства перед сиротами», — рассказала Наталья Комарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в решении проблем детей сирот. Глава региона и уполномоченная по правам ребенка договорились о проведении совместных мероприятий и адресной помощи таким детям, сообщает правительственный telegram-канал «Югра Z Официально». «Сегодня с Натальей Владимировной договорились о ряде мероприятий по укреплению семьи. […] С другой стороны, очень важно, чтобы мы адресно отработали те случаи, которые выявили юристы до моего приезда. Там, где, например, нужно ускорить возвращение ребенка в семью, или где требуется помощь замещающим родителям, чтобы они смогли продолжить воспитание детей», — сказала Белова на встрече с главой округа. Губернатор Комарова на встрече с детским омбудсменом Марией Беловой рассказала о мерах поддержки сирот в ХМАО. «Наши решения по этим направлениям создали условия, чтобы 99,8% детей-сирот воспитывались в семьях. При этом мы закрыли все учреждения, где жили дети-сироты. Остался только один такой центр в Ханты-Мансийске, где проживают 14 детей из 7387. Также мы стремимся выполнять все государственные обязательства перед сиротами», — рассказала Наталья Комарова.