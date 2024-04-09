09 апреля 2024
08 апреля 2024

Антимонополщики вскрыли картельный сговор на торгах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд подтвердил законность решения Управления о заключении картельного сговора Фото:

Антимонопольные службы обнаружили в Югорске (ХМАО) мошенническую схему, связанную с демпингом цен, на торгах по предоставлению услуг по уборке помещений и территорий ХМАО. Об этом сообщает региональное УФАС.

«Ханты-Мансийское УФАС России признало факт сговора на торгах при оказании услуг по уборке помещений и территорий. Во время проведения торгов два хозяйствующих субъекта поочередно понижали цену контракта на существенную величину, пока не убеждались, что добросовестные участники аукциона, введенные в заблуждение такой стратегией поведения своих конкурентов, отказались от конкурентной борьбы в ходе аукциона», — написано на сайте ведомства.

После этого, третья компания заключала контракт с минимальным снижением цены, потому что остальные не соответствовали требованиям заказчика. Чтобы проворачивать такую схему, заговорщики использовали общую инфраструктуру и одинаковые IP-адреса, несмотря на то, что аукционы проводились в разное время, с разной начальной ценой и количеством участников.

Арбитражный суд подтвердил законность решения Управления о заключении картельного сговора. Заговорщики нарушили 11 статью закона о защите конкуренции.

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Антимонопольные службы обнаружили в Югорске (ХМАО) мошенническую схему, связанную с демпингом цен, на торгах по предоставлению услуг по уборке помещений и территорий ХМАО. Об этом сообщает региональное УФАС. «Ханты-Мансийское УФАС России признало факт сговора на торгах при оказании услуг по уборке помещений и территорий. Во время проведения торгов два хозяйствующих субъекта поочередно понижали цену контракта на существенную величину, пока не убеждались, что добросовестные участники аукциона, введенные в заблуждение такой стратегией поведения своих конкурентов, отказались от конкурентной борьбы в ходе аукциона», — написано на сайте ведомства. После этого, третья компания заключала контракт с минимальным снижением цены, потому что остальные не соответствовали требованиям заказчика. Чтобы проворачивать такую схему, заговорщики использовали общую инфраструктуру и одинаковые IP-адреса, несмотря на то, что аукционы проводились в разное время, с разной начальной ценой и количеством участников. Арбитражный суд подтвердил законность решения Управления о заключении картельного сговора. Заговорщики нарушили 11 статью закона о защите конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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