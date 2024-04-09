Итальянский шеф-повар откроет ресторан высокой кухни в Перми

10 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Ресторан появится на 15 этаже новой гостиницы Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14. «На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS. В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14. «На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS. В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона.