Итальянский шеф-повар откроет ресторан высокой кухни в Перми

Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14.
«На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS.
В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона.
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Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14. «На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS. В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона.