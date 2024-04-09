09 апреля 2024

Итальянский шеф-повар откроет ресторан высокой кухни в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с владельцем ресторана "Мама" Павлом Маслаковым. Екатеринбург, ресторана мама
Ресторан появится на 15 этаже новой гостиницы Фото:

Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14.

«На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS.

В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона.

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Ресторатор из Москвы с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти планирует открыть в Перми свое заведение. Новый проект запустят в строящемся гостиничном комплексе на улице Окулова, 14. «На верхнем, 15 этаже пока еще строящегося гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 откроется ресторан с видом на Каму. Заведение запустит известный ресторатор с итальянскими корнями Уиллиам Ламберти, переехавший в Россию еще в 90-х годах», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщика UDS. В новом заведении будут подавать блюда итальянской кухни по ценам выше средних. Дата открытия пока неизвестна. Уиллиам Ламберти был бренд-шефом сети магазинов «Азбука вкуса», открыл рестораны на Большой Никитской и Патриарших в Москве. Также он работал в мишленовских ресторанах Неаполя, Флоренции и Лондона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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