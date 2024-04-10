Для эвакуации курганцев в микрорайоне Смолино подогнали автобусы

В микрорайоне Смолино начали эвакуировать жителей Кургана. Территория попадает в зону затопления паводковыми водами. Об этом сообщает мэрия Кургана.
«Уважаемые жители микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе им. Тюнина! Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь!» — говорится в сообщении.
Автобусы стоят по адресам: В СНТ между шоссе Тюнина и жилом секторе за Кировским мостом — у магазина «Тобол» и на остановке «Водоканал» по шоссе им. Тюнина;
для жителей микрорайона Смолино и станции Камчиха — у остановки «Церковь» в микрорайоне Смолино;
для жителей СНТ по левой стороне шоссе Тюнина до шоссе Ботанического:
по левой стороне в направлении Кетово по шоссе им. Тюнина — на площадке при въезде в СНТ «Нива»,
по правой стороне в направлении Кетово по шоссе им. Тюнина — на площадке при въезде в СНТ «Мир».
Пункты временного размещения для жителей, эвакуированных с указанных территорий, располагаются на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!