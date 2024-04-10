Для эвакуации курганцев в микрорайоне Смолино подогнали автобусы

В Кургане в срочном порядке убирают мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Смолино начали эвакуировать жителей Кургана. Территория попадает в зону затопления паводковыми водами. Об этом сообщает мэрия Кургана.

«Уважаемые жители микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе им. Тюнина! Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь!» — говорится в сообщении.

Автобусы стоят по адресам: В СНТ между шоссе Тюнина и жилом секторе за Кировским мостом — у магазина «Тобол» и на остановке «Водоканал» по шоссе им. Тюнина;

для жителей микрорайона Смолино и станции Камчиха — у остановки «Церковь» в микрорайоне Смолино;

для жителей СНТ по левой стороне шоссе Тюнина до шоссе Ботанического:

по левой стороне в направлении Кетово по шоссе им. Тюнина — на площадке при въезде в СНТ «Нива»,

по правой стороне в направлении Кетово по шоссе им. Тюнина — на площадке при въезде в СНТ «Мир».

Пункты временного размещения для жителей, эвакуированных с указанных территорий, располагаются на базе гимназии № 31 (ул.Пичугина, 36) и на базе гимназии № 32 (ул.К.Маркса, 52).