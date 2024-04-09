В Кургане готовятся засыпать мост в случае наводнения. Фото, видео

10 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В случае необходимости под мостом в Кургане будет укрепление из песка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган для отсыпки песка приехали свердловские и тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут готовы засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир». О создании временного накопителя грунта URA.RU рассказал представитель Тюменской автодорожной компании Тимофей Бухов. «Сейчас мы находимся на временном накопителе грунта. Мы отсыпаем грунт для дальнейшей транспортировки на укрепление береговой части города. Это резервный накопитель для чрезвычайных ситуаций», — сообщил Бухов. Он подтвердил, что при необходимости под мостом тоже будут укрепления из песка. В крайнем случае эта дамба на дороге поможет избежать попадания воды в центр. Ранее стало известно, что крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, которую отправили в Курган на помощь для борьбы с последствиями паводка. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU. Возле моста был создан временный накопитель грунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курган для отсыпки песка приехали свердловские и тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут готовы засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир». О создании временного накопителя грунта URA.RU рассказал представитель Тюменской автодорожной компании Тимофей Бухов. «Сейчас мы находимся на временном накопителе грунта. Мы отсыпаем грунт для дальнейшей транспортировки на укрепление береговой части города. Это резервный накопитель для чрезвычайных ситуаций», — сообщил Бухов. Он подтвердил, что при необходимости под мостом тоже будут укрепления из песка. В крайнем случае эта дамба на дороге поможет избежать попадания воды в центр. Ранее стало известно, что крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, которую отправили в Курган на помощь для борьбы с последствиями паводка. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.