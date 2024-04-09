09 апреля 2024

В Кургане готовятся засыпать мост в случае наводнения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Накопитель песка к моста КСМ. Курган
В случае необходимости под мостом в Кургане будет укрепление из песка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курган для отсыпки песка приехали свердловские и тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут готовы засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир». О создании временного накопителя грунта URA.RU рассказал представитель Тюменской автодорожной компании Тимофей Бухов.

«Сейчас мы находимся на временном накопителе грунта. Мы отсыпаем грунт для дальнейшей транспортировки на укрепление береговой части города. Это резервный накопитель для чрезвычайных ситуаций», — сообщил Бухов. Он подтвердил, что при необходимости под мостом тоже будут укрепления из песка. В крайнем случае эта дамба на дороге поможет избежать попадания воды в центр.

Ранее стало известно, что крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, которую отправили в Курган на помощь для борьбы с последствиями паводка. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.

Накопитель песка к моста КСМ. Курган
Возле моста был создан временный накопитель грунта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган для отсыпки песка приехали свердловские и тюменские самосвалы. В случае наводнения в городе будут готовы засыпать песком участок под мостом возле кинотеатра «Мир». О создании временного накопителя грунта URA.RU рассказал представитель Тюменской автодорожной компании Тимофей Бухов. «Сейчас мы находимся на временном накопителе грунта. Мы отсыпаем грунт для дальнейшей транспортировки на укрепление береговой части города. Это резервный накопитель для чрезвычайных ситуаций», — сообщил Бухов. Он подтвердил, что при необходимости под мостом тоже будут укрепления из песка. В крайнем случае эта дамба на дороге поможет избежать попадания воды в центр. Ранее стало известно, что крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, которую отправили в Курган на помощь для борьбы с последствиями паводка. Вся актуальная информация о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...