Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 в районе Крыма

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, город екатеринбург, ударный вертолет
Предварительно, причиной крушения вертолета стал отказ техники, заявили в Минобороны Фото:

У побережья Крыма российский ударный вертолет Ми-24 потерпел крушение. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 6 утра (по мск) 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным министерства, предположительно, отказала техника.

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У побережья Крыма российский ударный вертолет Ми-24 потерпел крушение. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Около 6 утра (по мск) 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным министерства, предположительно, отказала техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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