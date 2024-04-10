Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 в районе Крыма

Предварительно, причиной крушения вертолета стал отказ техники, заявили в Минобороны
У побережья Крыма российский ударный вертолет Ми-24 потерпел крушение. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Около 6 утра (по мск) 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным министерства, предположительно, отказала техника.
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