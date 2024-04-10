Московские силовики сообщили о депортации более 800 нелегалов

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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рейд по нелегалам, проверка документов
Московская полиция нашла 836 нелегальных мигрантов в ходе проверки Фото:

После крупномасштабного рейда в Москве правоохранители нашли 836 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД.

«К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ привлечено 502 работодателя. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции были установлены 22 лица, находящиеся в розыске. В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полиция проверила больше 10 тысяч магазинов, оптовых складов и других объектов инфраструктуры. В результате проверки были возбуждены 192 уголовных дела. Из них 14 — по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную прописку нелегалов в квартирах.

URA.RU сообщало, что СКР объявлял в розыск предпринимателей, ставивших мигрантов на учет незаконным способом. Четырех участников уголовного дела о фиктивной постановке на учет мигрантов в хостелах объявили в федеральный розыск.

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После крупномасштабного рейда в Москве правоохранители нашли 836 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД. «К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ привлечено 502 работодателя. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции были установлены 22 лица, находящиеся в розыске. В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полиция проверила больше 10 тысяч магазинов, оптовых складов и других объектов инфраструктуры. В результате проверки были возбуждены 192 уголовных дела. Из них 14 — по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную прописку нелегалов в квартирах. URA.RU сообщало, что СКР объявлял в розыск предпринимателей, ставивших мигрантов на учет незаконным способом. Четырех участников уголовного дела о фиктивной постановке на учет мигрантов в хостелах объявили в федеральный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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