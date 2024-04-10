Московские силовики сообщили о депортации более 800 нелегалов

После крупномасштабного рейда в Москве правоохранители нашли 836 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД.
«К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ привлечено 502 работодателя. Также в рамках проводимого мероприятия сотрудниками полиции были установлены 22 лица, находящиеся в розыске. В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что полиция проверила больше 10 тысяч магазинов, оптовых складов и других объектов инфраструктуры. В результате проверки были возбуждены 192 уголовных дела. Из них 14 — по статье 322.1 УК (организация незаконной миграции), 110 за фиктивную прописку нелегалов в квартирах.
URA.RU сообщало, что СКР объявлял в розыск предпринимателей, ставивших мигрантов на учет незаконным способом. Четырех участников уголовного дела о фиктивной постановке на учет мигрантов в хостелах объявили в федеральный розыск.
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