СК объявил в розыск граждан, нелегально ставивших мигрантов на учет

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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, мигранты, таганский ряд, рынок, китайский рынок
Сообщество, занимавшееся нелегальной миграцией действовало под покровительством полиции, заявили в СК Фото:

В Москве было проведено расследование дела преступного сообщества, которое нелегально ставило на учет мигрантов. Участников организации объявили в федеральный розыск, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета.

«В Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев. <…> Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранцев в хостелах», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.

По данным следствия, незаконная постановка на миграционный учет проводилась под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. Причастных разыскивают по статьям «об организации незаконной миграции», а также «о превышении должностных полномочий».

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В Москве было проведено расследование дела преступного сообщества, которое нелегально ставило на учет мигрантов. Участников организации объявили в федеральный розыск, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета. «В Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев. <…> Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранцев в хостелах», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным следствия, незаконная постановка на миграционный учет проводилась под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. Причастных разыскивают по статьям «об организации незаконной миграции», а также «о превышении должностных полномочий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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