СК объявил в розыск граждан, нелегально ставивших мигрантов на учет

В Москве было проведено расследование дела преступного сообщества, которое нелегально ставило на учет мигрантов. Участников организации объявили в федеральный розыск, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета.
«В Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев. <…> Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранцев в хостелах», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.
По данным следствия, незаконная постановка на миграционный учет проводилась под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. Причастных разыскивают по статьям «об организации незаконной миграции», а также «о превышении должностных полномочий».
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