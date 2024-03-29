СК объявил в розыск граждан, нелегально ставивших мигрантов на учет

29 марта 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Сообщество, занимавшееся нелегальной миграцией действовало под покровительством полиции, заявили в СК Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве было проведено расследование дела преступного сообщества, которое нелегально ставило на учет мигрантов. Участников организации объявили в федеральный розыск, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета. «В Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев. <…> Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранцев в хостелах», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным следствия, незаконная постановка на миграционный учет проводилась под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. Причастных разыскивают по статьям «об организации незаконной миграции», а также «о превышении должностных полномочий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве было проведено расследование дела преступного сообщества, которое нелегально ставило на учет мигрантов. Участников организации объявили в федеральный розыск, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета. «В Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев. <…> Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранцев в хостелах», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости. По данным следствия, незаконная постановка на миграционный учет проводилась под покровительством высокопоставленных сотрудников полиции. Причастных разыскивают по статьям «об организации незаконной миграции», а также «о превышении должностных полномочий».