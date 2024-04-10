Производитель чемоданов из Швейцарии потребовал выплат от челябинской бизнес-леди

Производитель чемоданов Wenger S.A. потребовал выплат в Челябинске
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Челябинский суд рассмотрит иск производителя чемоданов из Швейцарии Фото:

Производитель чемоданов и сумок из Швейцарии Wenger S.A. потребовал выплат от челябинской предпринимательницы Елена Краснопеевой. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец ждет компенсации в сумме 40 тысяч рублей.

«Венгер С. А. (Wenger S.A.), Делемон, Швейцария, обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском к индивидуальному предпринимателю Наталье Краснопеевой. Просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 40 тысяч рублей», — отмечено в материалах суда.

История компании началась в 1893 году. В 1988 году производитель начал выпускать ножи для скаутов, а в 1992 году — для астронавтов. С 1987 года компания производила часы. В настоящий момент ассортимент представлен сумками, рюкзаками и дорожными аксессуарами.

В судебной документации отсутствует информация о том, чем торговала предприниматель из Челябинска. В открытом доступе контактные данные отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании Wenger S.A. Ответ к моменту публикации не получен.

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Производитель чемоданов и сумок из Швейцарии Wenger S.A. потребовал выплат от челябинской предпринимательницы Елена Краснопеевой. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец ждет компенсации в сумме 40 тысяч рублей. «Венгер С. А. (Wenger S.A.), Делемон, Швейцария, обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском к индивидуальному предпринимателю Наталье Краснопеевой. Просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 40 тысяч рублей», — отмечено в материалах суда. История компании началась в 1893 году. В 1988 году производитель начал выпускать ножи для скаутов, а в 1992 году — для астронавтов. С 1987 года компания производила часы. В настоящий момент ассортимент представлен сумками, рюкзаками и дорожными аксессуарами. В судебной документации отсутствует информация о том, чем торговала предприниматель из Челябинска. В открытом доступе контактные данные отсутствуют. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании Wenger S.A. Ответ к моменту публикации не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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