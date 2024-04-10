Стрелкова могут отправить на военную службу: история задержания экс-министра обороны ДНР

Стрелков может отправиться на военную службу

10 апреля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам общего режима Фото: Пелагия Тихонова/АГН Москва новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был осужден за экстремизм в начале 2024 года, может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Информацию подтвердил его адвокат Александр Молохов. URA.RU расскажет историю задержания Стрелкова. Кто такой Игорь Стрелков Бывший лидер ополчения Донбасса в 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не принимал участие в боевых действиях. Он выразил желание вернуться в зону конфликта на Украине и критиковал российское военное руководство. Стрелков был осужден судом Гааги за сбитый Boeing в 2014 году, но он не признает вину. Он также обвинен в дискредитации ВС РФ и подвергался проверке МВД. Дело Стрелкова об экстремизме Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обыск произошел в его квартире в пятницу около полудня. Предполагаемая причина задержания связана с заявлением экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», но официальные комментарии Следственного комитета отсутствуют. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Это грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Согласно материалам дела, Стрелков со следствием не сотрудничал и не признавал вину. 12 сентября 2023 года Стрелкову продлили арест в СИЗО еще три месяца. Мосгорсуд признал законным продление задержания. Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что предварительное следствие по делу его подзащитного завершено. В Московском городском суде состоялось 7 декабря предварительное судебное заседание по делу экс-министра обороны ДНР. Суд продлил срок содержания Стрелкова в СИЗО «Лефортово» еще на полгода. Он, в свою очередь, не признал вину по делу о призывах к экстремизму. 25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Слушания проходили в закрытом режиме. Суд также запретил Стрелкову в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в интернете и публиковать в сети свои сообщения. Однако, 10 апреля, адвокат Молохов сообщил, что Стрелкова могут отправить на военную службу. По его словам, правовая возможность для заключения военного контракта с ним есть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был осужден за экстремизм в начале 2024 года, может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Информацию подтвердил его адвокат Александр Молохов. URA.RU расскажет историю задержания Стрелкова. Бывший лидер ополчения Донбасса в 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор не принимал участие в боевых действиях. Он выразил желание вернуться в зону конфликта на Украине и критиковал российское военное руководство. Стрелков был осужден судом Гааги за сбитый Boeing в 2014 году, но он не признает вину. Он также обвинен в дискредитации ВС РФ и подвергался проверке МВД. Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обыск произошел в его квартире в пятницу около полудня. Предполагаемая причина задержания связана с заявлением экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», но официальные комментарии Следственного комитета отсутствуют. Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Это грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Согласно материалам дела, Стрелков со следствием не сотрудничал и не признавал вину. 12 сентября 2023 года Стрелкову продлили арест в СИЗО еще три месяца. Мосгорсуд признал законным продление задержания. Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил, что предварительное следствие по делу его подзащитного завершено. В Московском городском суде состоялось 7 декабря предварительное судебное заседание по делу экс-министра обороны ДНР. Суд продлил срок содержания Стрелкова в СИЗО «Лефортово» еще на полгода. Он, в свою очередь, не признал вину по делу о призывах к экстремизму. 25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Слушания проходили в закрытом режиме. Суд также запретил Стрелкову в течение трех лет заниматься администрированием сайтов в интернете и публиковать в сети свои сообщения. Однако, 10 апреля, адвокат Молохов сообщил, что Стрелкова могут отправить на военную службу. По его словам, правовая возможность для заключения военного контракта с ним есть.