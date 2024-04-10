Baza: Стрелкова хотят отправить на военную службу

10 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков отбывает четыре года за экстремизм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был осужден за экстремизм в начале 2024 года, может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Об этом заявил telegram-канал Baza. «Начальника пункта отбора на военную службу по контракту попросили направить Гиркина для прохождения военной службы», — говорится в сообщении. Там отметили, что военная часть рассмотрела его кандидатуру на должность командира взвода в конце января. Однако стоит отметить, что Стрелков отбывает четырехлетний срок за экстремизм, что обычно является препятствием для службы по контракту. Возможность для экс-министра обороны ДНР служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции, заседание которого назначено на 15 мая, или в случае помилования президентом, что позволит снять с него судимость, как утверждает его адвокат Александр Молохов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Обновлено в 14:08: Адвокат Александр Молохов подтвердил отправку Стрелкова на военную службу. По его словам, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым есть. Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила, что Стрелкова дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Стрелков признан виновным по части два статьи 280 УК РФ, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был осужден за экстремизм в начале 2024 года, может быть направлен на военную службу, несмотря на судимость. Об этом заявил telegram-канал Baza. «Начальника пункта отбора на военную службу по контракту попросили направить Гиркина для прохождения военной службы», — говорится в сообщении. Там отметили, что военная часть рассмотрела его кандидатуру на должность командира взвода в конце января. Однако стоит отметить, что Стрелков отбывает четырехлетний срок за экстремизм, что обычно является препятствием для службы по контракту. Возможность для экс-министра обороны ДНР служить может появиться в случае отмены приговора судом апелляционной инстанции, заседание которого назначено на 15 мая, или в случае помилования президентом, что позволит снять с него судимость, как утверждает его адвокат Александр Молохов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Обновлено в 14:08: Адвокат Александр Молохов подтвердил отправку Стрелкова на военную службу. По его словам, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым есть. Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила, что Стрелкова дали четыре года колонии общего режима за призывы к экстремизму. Стрелков признан виновным по части два статьи 280 УК РФ, передает РАПСИ.