Виктория Боня объявила кастинг на дружбу с ней

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Виктория Боня ищет подругу среди своих подписчиц (архивное фото) Фото:

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане», — сказала Виктория Боня в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Боня в шуточной форме выложила видео про подругу. После этого подписчицы начали писать ей о том, что тоже хотят дружить. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой.

Также Виктория Боня решила удивить своих подписчиков интересным способом омоложения, телеведущая прибегла к «детоксу матки». Блогер отметила, что курс рассчитан на три месяца, об этом она писала в историях, опубликованных в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

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Российская телеведущая и блогер Виктория Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане», — сказала Виктория Боня в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Боня в шуточной форме выложила видео про подругу. После этого подписчицы начали писать ей о том, что тоже хотят дружить. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой. Также Виктория Боня решила удивить своих подписчиков интересным способом омоложения, телеведущая прибегла к «детоксу матки». Блогер отметила, что курс рассчитан на три месяца, об этом она писала в историях, опубликованных в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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