Виктория Боня объявила кастинг на дружбу с ней

10 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Виктория Боня ищет подругу среди своих подписчиц (архивное фото) Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва Российская телеведущая и блогер Виктория Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане», — сказала Виктория Боня в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Боня в шуточной форме выложила видео про подругу. После этого подписчицы начали писать ей о том, что тоже хотят дружить. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой. Также Виктория Боня решила удивить своих подписчиков интересным способом омоложения, телеведущая прибегла к «детоксу матки». Блогер отметила, что курс рассчитан на три месяца, об этом она писала в историях, опубликованных в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Я ищу подругу. Надо в Москве устроить встречу девочек, кто хочет со мной дружить. Предлагаю девчонкам в количестве пяти-десяти человек встретиться в ресторане», — сказала Виктория Боня в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Боня в шуточной форме выложила видео про подругу. После этого подписчицы начали писать ей о том, что тоже хотят дружить. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой. Также Виктория Боня решила удивить своих подписчиков интересным способом омоложения, телеведущая прибегла к «детоксу матки». Блогер отметила, что курс рассчитан на три месяца, об этом она писала в историях, опубликованных в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).