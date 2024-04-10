10 апреля 2024

Bloomberg: США сочли неизбежным удар Ирана по Израилю

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Инфраструктура Израиля может пострадать от ударов Иранских беспилотников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg.

«США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией.

Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится.

О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности.

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Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg. «США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией. Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится. О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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