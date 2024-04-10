Bloomberg: США сочли неизбежным удар Ирана по Израилю

11 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Инфраструктура Израиля может пострадать от ударов Иранских беспилотников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg. «США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией.



Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится.



О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg. «США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией. Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится. О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности.