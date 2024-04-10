Bloomberg: США сочли неизбежным удар Ирана по Израилю

Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg.
«США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией.
Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится.
О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности.
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Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США. Об этом сообщает Bloomberg. «США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны», — говорится в материале. Американскому агентству это подтвердили люди, знакомые с разведывательной информацией.
Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни. Если это все-таки произойдет, то конфликт шестимесячной давности значительно расширится.
О готовности военных сил Израиля действовать против Ирана, ранее писало RT. Начальник генштаба ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль тесно сотрудничает с США и «стратегическими партерами в регионе» в сфере безопасности.